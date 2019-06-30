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عالم

حظر استخدام السكريات في مشروبات الأطفال بألمانيا

الأحد 30/يونيو/2019 - 06:18 م
جريدة الدستور
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تعتزم وزيرة الأغذية والزراعة الألمانية، يوليا كلوكنر، حظر إضافة سكر أو أية مواد تحلية في نوعيات الشاي المخصصة للرضع والأطفال الصغار.

وحذرت كلوكنر في تصريحاتها لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد من أن استهلاك المشروبات المحتوية على السكر يزيد من خطر الإصابة بالتسوس وكذلك زيادة الوزن في المراحل العمرية اللاحقة، وقالت: "هناك علاقة واضحة".

وأكدت كلوكنر قائلة: "حماية صغارنا مهمة للغاية بالنسبة لي عرضت حاليا لائحة بهذا الشأن".

وبحسب الصحيفة الألمانية، فإنه من المقرر طرح المسودة الخاصة بتغيير اللائحة المنظمة لإنتاج عصائر الفواكه والمشروبات المنعشة للتنسيق الوزاري غدًا الإثنين.

وأوضحت كلوكنر أن الأطفال الرضع والأطفال الصغار ليسوا بحاجة إلى سكر أو مواد تحلية، وقالت: "ومن يتعود وهو طفل رضيع على هذا المذاق، قلما ستكون الأطعمة غير المحلاة مقبولة بالنسبة له في حياته اللاحقة بحكم العادة"، مؤكدة أن الألف يوم الأولى في حياة الإنسان تقوم بدور حاسم في ذلك.

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