الأهلي يشكل وفد للسفر إلى إنجلترا لشراء عقد رمضان صبحي من هيديرسفيلد

كلف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري والمفوض بشؤون كرة القدم المهندس خالد مرتجى عضو مجلس الادارة بالسفر إلى إنجلترا برفقة نادر شوقي وكيل رمضان صبحى لإتمام عملية التفاوض بشكل مباشر مع نادى هيديرسفيلد الإنجليزي لاستمرار اللاعب مع الأهلي في الموسم الجديد.



وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي اليوم الأحد أن قرار رئيس النادي لرغبة القلعة الحمراء الشديدة في بقاء رمضان صبحي ضمن صفوفه وبعد فترة طويلة

من التفاوض مع النادي الإنجليزي للوصول لاتفاق منطقي بخصوص الشروط المالية وهناك وقتا يتم استهلاكه في إرسال واستقبال المكاتبات بين الطرفين، لذا قرر محمود الخطيب تكليف مرتجى صاحب الخبرة الدولية بالسفر مع وكيل اللاعب في محاولة جادة لإنهاء النقاط الخلافية في الجوانب المالية وسرعة حسم الإجراءات.



يذكر أن الأهلي استعار رمضان صبحي في يناير الماضي لمدة ستة أشهر وتألق اللاعب مع الفريق مما جعل إدارة النادي تطلب التعاقد مع اللاعب بشكل نهائي.



وكان نادي هيديرسفيلد أبلغ اللاعب بضرورة عودته إلى إنجلترا مطلع الشهر المقبل بعد انتهاء إعارته.