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عالم

بريطانيا تدعو مواطنيها إلى الحذر من "الأخطار" فى المغرب

الأحد 30/يونيو/2019 - 12:38 ص
بريطانيا تدعو مواطنيها
بريطانيا تدعو مواطنيها إلى الحذر من "الأخطار" فى المغرب
وكالات
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قال موقع صحيفة "هسبريس" المغربية، اليوم الأحد، إن المغرب لم يسلم من تحذيرات الدول الأجنبية من خطورة السفر إلى المملكة.

وأفاد الموقع المغربي بأن وزارة الخارجية البريطانية وشؤون الكومنويلث، عمدت إلى تنبيه السياح البريطانيين الراغبين في قضاء فصل الصيف بالمغرب، من بعض الممارسات والسلوكيات المجتمعية والثقافية التي قد "تشكل خطرا على حياتهم".

ودعت الخارجية البريطانية جميع المواطنين إلى "احترام القوانين والعادات الإسلامية التي تطغى في المجتمع المغربي المسلم خلال جميع الأوقات دون استثناء"، بما في ذلك العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج والمثلية الجنسية وشرب الكحول في الشوارع وغيرها من النقاط الواردة في الدليل المعنون بـ "القوانين والعادات المحلية".

وناشدت الوزارة السياح بـ "اليقظة خلال جميع الأوقات"، مشيرة في السياق إلى مقتل سائحتين في قرية إمليل الواقعة في نواحي مراكش، ومنبهة أيضا إلى احتمال الاختطاف على الرغم من "عدم حدوث أي حالات في الفترة الأخيرة، لكن لا يمكن استبعادها"، بحسبما جاء في الدليل المنشور على موقع الوزارة، ونشر تفاصيله موقع "هسبريس".

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