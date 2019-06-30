الأحد 30 يونيو 2019 الموافق 27 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

لايف ستايل

أبرزها الشاى والقهوة.. أطعمة تجنبيها أثناء الدورة الشهرية

الأحد 30/يونيو/2019 - 05:49 ص
أبرزها الشاى والقهوة..
أبرزها الشاى والقهوة.. أطعمة تجنبيها أثناء الدورة الشهرية
سارة ساويرس
طباعة
تتسبب فترة الدورة الشهرية لدى الفتيات، فى الكثير من التقلصات فى المعدة، ولكن يمكنك أيضا تخفيف آلام التشنجات عن طريق تجنب أنواع معينة من الطعام، لذا نستعرض فى السطور التالية أبرز الأطعمة التى عليك الابتعاد عنها أثناء الدورة الشهرية:

1 - تجنب الأطعمة الدسمة مثل البيتزا، الدونتس، البطاطا، في فترة الدورة الشهرية، لأنها من الممكن أن تسبب التهابًا قد يكون مرتبطًا بزيادة الألم أثناء الدورة الشهرية.

2- الأطعمة المشبعة بالدهون، مثل منتجات الألبان واللحوم الدهنية وزيت جوز الهند على سبيل المثال، عليك تجنبها إذ تحتوى على الدهون المشبعة، التى تسبب لك مشكلات صحية وتزيد من آلالام المعدة، بحسب موقع"WRAL".

3- تجنب المشروبات الغازية، يجب تناول الماء بدلًا من المشروبات الغازية، لأنها تسبب الانتفاخ وتزيد من الآلام خلال الدورة الشهرية، لذا ابتعدى عنها تمامًا. 

4 -عليك معرفة أن شرب الشاي والقهوة خلال فترة الدورة الشهرية، أمر يؤدي بصحتك للأسوء، فقد يزيد من حدة التشنجات، حيث تزيد مستويات الإستروجين لديك، مما يجعلك فى حالة من الالآم المستمرة. 


5- الأطعمة السريعة، مثل الشببسي، تؤدي إلى حدوث الانتفاخ لديك، خاصة عندما يتعلق الأمر بتخفيف آلام الفترة، فحاول مساعدة نفسك على حماية جسمك منها.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 21 ساعة

الوزراء ينفي تحمل الدولة 9 مليارات جنيه لاستضافة كأس الأمم الأفريقية

منذ حوالي 17 ساعة

حماس تعلن وقف إطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات غلاف غزة

منذ يوم

3 حالات لرفع عداد الكهرباء من المشترك.. تعرف عليها

منذ حوالي 18 ساعة

حالة كل دقيقتين.. سر ارتفاع معدلات الطلاق في مصر

ads

الصور

image description

التعادل السلبي يحسم مباراة الكاميرون وغانا (صور)

image description

عمرو وردة يتألق في تدريبات المنتخب (صور)

image description

صور.. انتشار الخدمات المرورية بمحيط استاد الإسماعيلية

image description

مدبولي يتفقد مبنى "الوزراء" بالعلمين الجديدة.. وعقد أول اجتماع به قريبا

image description

قلق بين أهالي طالبات الثانوية بالهرم أثناء امتحانات اليوم

ads

الأكثر قراءة

"التموين" تعلن عن آليات تطبيق منظومة الخبز الجديدة

لماذا هددت تهاني الجبالي مرسي قبل اليمين الدستورية؟.. تعرف على التفاصيل

3 حالات لرفع عداد الكهرباء من المشترك.. تعرف عليها

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 باسم الطالب ورقم الجلوس

ستوديو

هاني حتحوت يحذر لاعبي المنتخب: "لا نريد مواجهة السنغال"

شريف عزمي يكشف سبب إصابة جنش: نقص الماء وسوء تغذية

سعد الصغير يطالب متابعيه بالدعاء لريهام سعيد

شاهد.. تعليق عمرو أديب على أحدث صورة لعمرو دياب مع دينا الشربيني

ads

رياضة

سكالونى: علينا نسيان التاريخ أمام البرازيل

موريتانيا تحصد أول نقطة فى تاريخها ببطولة أمم إفريقيا

يوفنتوس يترقب الإعلان عن صفقة دى ليخت

راشفورد على أعتاب البقاء مع مانشستر يونايتد

منوعات

بريطانيا تسجل أحر يوم لعام 2019

موجة الحر تضرب أوروبا وتسجل أرقاما قياسية فى فرنسا وألمانيا

وفاة 4 أشخاص فى فرنسا بسبب موجة الحر

بسبب الكذب.. أمريكى يواجه 7 سنوات سجنا

إسلام سياسي

وزير الأوقاف:٣٠ يونية شكلت رفضا شعبيا للجماعات الإرهابية

داعية سلفي: ثورة 30 يونية أنقذت مصر من مخططات الإخوان

أكراد سوريا تسلم الداعشي"بوكانا" إلي روما

الاتحاد الأوروبي: عودة 400 داعشي بريطاني إلي بلادهم

مقالات الرأي
ماجد حبته
30 يونيو 2013
د. منى حلمى
يوم إزاحة المستثمرين فى بيع الأوطان والأسلحة والنساء
صفاء النجار
يونيو والممر بين الهزيمة والنصر «1»
ماجد حبته
قمة العشرين.. توترات وتسويات
المزيد
ads

الثقافة

"طفل الكيل" بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.. 13 يوليو

قصور الثقافة تنعى الفنان محمد أبو الوفا

22 يوليو.. حفل إطلاق ومناقشة "وادي الدوم" بدار العين

الإثنين.. بدء موسم جديد لعرض "شباك مكسور" على مسرح الطليعة

صفحتنا ع الفيس بوك