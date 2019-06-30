أبرزها الشاى والقهوة.. أطعمة تجنبيها أثناء الدورة الشهرية

تتسبب فترة الدورة الشهرية لدى الفتيات، فى الكثير من التقلصات فى المعدة، ولكن يمكنك أيضا تخفيف آلام التشنجات عن طريق تجنب أنواع معينة من الطعام، لذا نستعرض فى السطور التالية أبرز الأطعمة التى عليك الابتعاد عنها أثناء الدورة الشهرية:



1 - تجنب الأطعمة الدسمة مثل البيتزا، الدونتس، البطاطا، في فترة الدورة الشهرية، لأنها من الممكن أن تسبب التهابًا قد يكون مرتبطًا بزيادة الألم أثناء الدورة الشهرية.



2- الأطعمة المشبعة بالدهون، مثل منتجات الألبان واللحوم الدهنية وزيت جوز الهند على سبيل المثال، عليك تجنبها إذ تحتوى على الدهون المشبعة، التى تسبب لك مشكلات صحية وتزيد من آلالام المعدة، بحسب موقع"WRAL".



3- تجنب المشروبات الغازية، يجب تناول الماء بدلًا من المشروبات الغازية، لأنها تسبب الانتفاخ وتزيد من الآلام خلال الدورة الشهرية، لذا ابتعدى عنها تمامًا.



4 -عليك معرفة أن شرب الشاي والقهوة خلال فترة الدورة الشهرية، أمر يؤدي بصحتك للأسوء، فقد يزيد من حدة التشنجات، حيث تزيد مستويات الإستروجين لديك، مما يجعلك فى حالة من الالآم المستمرة.





5- الأطعمة السريعة، مثل الشببسي، تؤدي إلى حدوث الانتفاخ لديك، خاصة عندما يتعلق الأمر بتخفيف آلام الفترة، فحاول مساعدة نفسك على حماية جسمك منها.

