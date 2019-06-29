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عالم

الرئيس الصيني يؤكد على بناء بنية تحتية عالية الجودة من أجل التنمية الشاملة

السبت 29/يونيو/2019 - 09:15 م
جريدة الدستور
وكالات
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أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم السبت، على الدور الهام لبناء البنية التحتية عالية الجودة في دفع التنمية الشاملة، قائلا إن مبادرة الحزام والطريق مفتوحة أمام جميع الأطراف لتحقيق تنمية مشتركة.

ومتحدثا في قمة مجموعة الاقتصادات العشرين الكبرى (مجموعة الـ20) في مدينة أوساكا اليابانية، أشار شي إلى أن الصين استضافت بنجاح منتدى الحزام والطريق الثاني للتعاون الدولي في بكين، الذي توصل إلى توافق عريض وتمخض عن نتائج مثمرة حول بناء الحزام والطريق بجودة عالية.

ودعا شي إلى الالتزام بمبدأ المشاورة المكثفة والمساهمة المشتركة والمنافع المشتركة، وتبني مناهج منفتحة وخضراء ونظيفة والسعي لتحقيق أهداف ذات معايير عالية وتحسين مستوى المعيشة والاستدامة.

وأوضح شي أن الهدف النهائي هو الاندماج بشكل أفضل في سلسلة التوريد العالمية والسلسة الصناعية وسلسلة القيمة، وتحقيق تنمية مترابطة من خلال الارتباطية الشاملة.

ودعا شي إلى بذل الجهود لتعزيز التضافر مع أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن مبادرة الحزام والطريق بتركيزها على التنمية، ستحقق إسهامات كبيرة لتطبيق أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة وكذلك التنمية المستدامة للدول النامية.

وفي إشارة إلى أن مبادرة الحزام والطريق ملتزمة بدفع التنمية المشتركة لكل أعضاء المجتمع الدولي، قال شي إن المبادرة أصبحت منفعة عامة دولية تفيد كافة الأطراف ومنصة منفتحة وشاملة للتعاون الدولي.

وفي قمة مجموعة الـ20 في أوساكا، دعا شي كافة الأطراف ذات الصلة للمشاركة في مبادرة الحزام والطريق للعمل معا لجعل "الفطيرة" أكبر لأجل المنفعة المتبادلة.

وقال شي إنه على أساس الرؤية المشتركة وتوافق المجتمع الدولي، ستواصل الصين تعزيز تنسيق السياسات والتعاون العملي وسوف تسهم في النمو القوي والمستدام والمتوازن والشامل للاقتصاد العالمي، من أجل تحقيق تنمية عالية الجودة وازدهار مشترك لجميع الدول.

وتشير مبادرة الحزام والطريق التي اقترحها شي عام 2013 إلى الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الـ21، وتهدف إلى بناء شبكات للتجارة والبنية التحتية التي تربط آسيا بأوروبا وإفريقيا.

واختتمت قمة مجموعة الـ20 أعمالها بعد ظهر اليوم السبت.

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