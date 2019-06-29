جلسة بين رمضان صبحي ولاسارتي في مران الأهلي بسبب هدرسفيلد

اجتمع مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، مع رمضان صبحي لاعب الفريق وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، على هامش المران الذي أقيم اليوم على ملعب مختار التتش.



ويخوض الأهلي مرانه المسائي اليوم من أجل تأهيل اللاعبين في ظل ابتعادهم عن المباريات بسبب توقف المسابقات المحلية لتنظيم مصر بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.



وعقد لاسارتي وسيد عبدالحفيظ جلسة مع رمضان للحديث معه عن آخر التطورات في مفاوضات الأحمر مع هدرسفيلد تاون الإنجليزي بشأن تجديد إعارته أو شرائه.



واستعار الأهلي خدمات رمضان صبحي في الانتقالات الشتوية الماضية بشهر يناير لمدة 6 أشهر.