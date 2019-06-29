السبت 29 يونيو 2019 الموافق 26 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

عالم

مسئول: بيونج يانج ترحب باقتراح الاجتماع مع ترامب

السبت 29/يونيو/2019 - 01:11 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
ذكر مسئول بارز بوزارة خارجية كوريا الشمالية اليوم السبت، أن الاجتماع المقترح بين زعيمي كوريا الديمقراطية والولايات المتحدة إذا حدث، سيكون مناسبة لها مغزاها لدعم تعميق العلاقات الشخصية بينهما.

وأدلى تشوي سون هوى، النائب الأول لوزير الخارجية، بهذه التصريحات بعدما ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح اليوم، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أنه يرغب في لقاء الزعيم الأعلى لكوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، وتبادل التحيات معه في المنطقة منزوعة السلاح عندما يزور كوريا الجنوبية بنهاية هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يصل ترامب إلى سول مساء اليوم السبت، في زيارة لمدة يومين بعد حضوره قمة مجموعة الـ20 في مدينة أوساكا اليابانية. ومن المقرر أن يزور المنطقة منزوعة السلاح على الحدود مع كوريا الديمقراطية غدا الأحد.

وقال تشوي إن الاجتماع كما هو مقترح من ترامب سيكون "اقتراحا مثيرا للاهتمام جدا، ولكننا لم نتلق اقتراحا رسميا في هذا الشأن" من الولايات المتحدة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية.

وعقد كيم قمتين مع ترامب خلال العام الماضي. كانت الأولى في سنغافورة في يونيو عام 2018، وعقدت الثانية في هانوي بفيتنام في أواخر فبراير من العام الحالي، وتوقفت المفاوضات بين الدولتين حول قضايا شبه الجزيرة الكورية بعد فشل قمة هانوي في التوصل إلى اتفاق.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

بسبب صلاح.. اتحاد الكرة يكذب نفسه

منذ حوالي 20 ساعة

طائرة تجسس تصوّر سيدات بغرف نومهن في بنها.. والأمن يضبط الفاعل

منذ أقل من ساعتين

غدا.. مباريات الجولة الأخيرة بدور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية

منذ حوالي 4 ساعات

الوزراء ينفي تحمل الدولة 9 مليارات جنيه لاستضافة كأس الأمم الأفريقية

ads

الصور

image description

مدبولي يتفقد مبنى "الوزراء" بالعلمين الجديدة.. وعقد أول اجتماع به قريبا

image description

قلق بين أهالي طالبات الثانوية بالهرم أثناء امتحانات اليوم

image description

ملخص فوز جنوب أفريقيا علي ناميبيا

image description

ملخص فوز المغرب على كوت ديفوار

image description

حضور وردة وإصابة جنش.. مران المنتخب استعدادا لأوغندا (صور)

ads

الأكثر قراءة

"التموين" تعلن عن آليات تطبيق منظومة الخبز الجديدة

طائرة تجسس تصوّر سيدات بغرف نومهن في بنها.. والأمن يضبط الفاعل

الوزراء ينفي تحمل الدولة 9 مليارات جنيه لاستضافة كأس الأمم الأفريقية

أسعار الذهب اليوم السبت 29 يونيو 2019

ستوديو

أجيري: إصابة جنش قضاء وقدر وأحمد ناجي بريء من أي اتهام

"الإسعاف" تكشف دورها فى بطولة أمم إفريقيا (فيديو)

هشام ماجد يكشف أسرار علاقته مع أحمد فهمى فى "واحد من الناس" الإثنين المقبل

بالحجاب.. جوهرة تشعل "فيسبوك" بصورة من داخل مسجد (شاهد)

رياضة

غدًا.. المنتخب الوطنى باللون الأبيض أمام أوغندا

بوروندي يسعى لفوز تاريخي وغينيا يتمسك بالفرصة المزدوجة

أجيرى: لا تغييرات كبيرة فى تشكيل المنتخب أمام أوغندا

استبعاد ميلان من الدوري الأوروبي يسيطر على اهتمامات صحف إيطاليا

منوعات

6 مشاكل تتعرض لها بشرتك في الأجواء الحارّة

دراسة: المريخ ربما احتضن الحياة قبل الأرض بملايين السنين

مسابقة ملكة جمال إنجلترا دون مساحيق تجميل

رجل يتناول أطعمة منتهية الصلاحية لكشف غموض "تاريخ الانتهاء"

إسلام سياسي

داعش يعلن مقتل وإصابة 25 من حركة "طالبان" في ننجرهار الأفغانية

على غرار تركيا.. كوستاريكا ترحّل 4 إرهابيين إلى مصر والعراق

تعزيز الإجراءات الأمنية عقب هجومين لـ"داعش" في الفلبين

إزالة صناديق القمامة من المراحيض تحسبًا لأعمال إرهابية بالعاصمة اليابانية

مقالات الرأي
صفاء النجار
يونيو والممر بين الهزيمة والنصر «1»
ماجد حبته
قمة العشرين.. توترات وتسويات
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «6»
د.كريمة الحفناوى
تحية لنضال الشعب الفلسطينى البطل
المزيد
ads

الثقافة

اليوم.. مواهب غنائية شابة مع كورال القاهرة الاحتفالي في الجمهورية

غدًا.. "نموذج الإنياجرام" في بيت المعمار المصري

الليلة.. ندوة "الأزياء الصينية" بالمركز الثقافي الصيني

الليلة.. السيمفوني يعزف مختارات من أشهر أعمال "برودواى" بالأوبرا

صفحتنا ع الفيس بوك