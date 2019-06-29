مسئول: بيونج يانج ترحب باقتراح الاجتماع مع ترامب

ذكر مسئول بارز بوزارة خارجية كوريا الشمالية اليوم السبت، أن الاجتماع المقترح بين زعيمي كوريا الديمقراطية والولايات المتحدة إذا حدث، سيكون مناسبة لها مغزاها لدعم تعميق العلاقات الشخصية بينهما.



وأدلى تشوي سون هوى، النائب الأول لوزير الخارجية، بهذه التصريحات بعدما ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح اليوم، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أنه يرغب في لقاء الزعيم الأعلى لكوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، وتبادل التحيات معه في المنطقة منزوعة السلاح عندما يزور كوريا الجنوبية بنهاية هذا الأسبوع.



ومن المتوقع أن يصل ترامب إلى سول مساء اليوم السبت، في زيارة لمدة يومين بعد حضوره قمة مجموعة الـ20 في مدينة أوساكا اليابانية. ومن المقرر أن يزور المنطقة منزوعة السلاح على الحدود مع كوريا الديمقراطية غدا الأحد.



وقال تشوي إن الاجتماع كما هو مقترح من ترامب سيكون "اقتراحا مثيرا للاهتمام جدا، ولكننا لم نتلق اقتراحا رسميا في هذا الشأن" من الولايات المتحدة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية.



وعقد كيم قمتين مع ترامب خلال العام الماضي. كانت الأولى في سنغافورة في يونيو عام 2018، وعقدت الثانية في هانوي بفيتنام في أواخر فبراير من العام الحالي، وتوقفت المفاوضات بين الدولتين حول قضايا شبه الجزيرة الكورية بعد فشل قمة هانوي في التوصل إلى اتفاق.