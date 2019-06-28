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عالم

المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية: واشنطن مستعدة لإجراء محادثات مع بيونج يانج

الجمعة 28/يونيو/2019 - 10:31 ص
ستيفن بيجن
ستيفن بيجن
أ ش أ
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قال المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيجن، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء محادثات مع كوريا الشمالية للدفع بمفاوضات نزع السلاح النووي بطريقة "متزامنة ومتوازية".

وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، في بيان نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أن بيجن كرر تأكيده أن واشنطن على استعداد لإجراء محادثات بناءة مع الشطر الشمالي للوفاء بالالتزامات التي جاءت في الوثيقة المشتركة التي وقع عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون، خلال قمة سنغافورة التي عقدت في شهر يونيو العام الماضي، والدفع بهذه الالتزامات بشكل فوري ومتوازي.

وأضاف بيجن، الذي وصل سول أمس، أن الاجتماع المزمع عقده بين ترامب والرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، بعد غد الأحد سيكون بمثابة فرصة مهمة لإحلال السلام والرخاء في شبه الجزيرة الكورية.

وجاءت هذه التصريحات خلال المحادثات التي أجراها بيجن مع نظيره الكوري الجنوبي لي دو-هون، اليوم في سول الذي أشار إلى أنه توجد مؤشرات إيجابية باحتمالية بدء حوار منذ أن تبادل ترامب وكيم خطابات شخصية، وفي أعقاب زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج، لكوريا الشمالية.

وكانت المحادثات بين واشنطن وبيونج يانج قد توقفت منذ القمة التي جرت بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون، في فبراير الماضي في العاصمة الفيتنامية هانوي، إذ لم يتم التوصل خلالها لاتفاق.

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