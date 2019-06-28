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عالم

محادثات أمريكية كورية جنوبية بشأن بيونج يانج قبل زيارة ترامب لسول

الجمعة 28/يونيو/2019 - 09:59 ص
المبعوث الأمريكي
المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيجن
أ ش أ
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أجرى المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيجن محادثات مع الممثل الكوري الجنوبي الخاص لشؤون الأمن والسلام في شبه الجزيرة الكورية "لي دو-هون" في العاصمة (سول) اليوم الجمعة، قبل يوم من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكوريا الجنوبية لتعزيز الجهود الرامية لإعادة كوريا الشمالية لطاولة المفاوضات.

ومن المقرر أن يبحث "بيجن" و"لي" الجهود المشتركة لاستئناف المفاوضات النووية المتجمدة مع بيونج يانج والدفع بعملية السلام الكورية، بحسب وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

من جهته، قال الممثل الكوري الجنوبي "شهدنا الكثير من الأنشطة والتفاعلات الدبلوماسية مؤخرًا في شبه الجزيرة الكورية وحولها، ويمكننا أن نناقش السبل لتحويلها إلى تقدم جوهري فيما يخص نزع السلاح النووي والسلام بشبه الجزيرة الكورية".

يشار إلى أن زيارة ترامب لسول تبدأ غدًا وتستغرق يومين عقب حضوره قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية.

وستعقد قمة بين ترامب والرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، بعد غد الأحد، لبحث سبل معالجة الجمود المسيطر على المحادثات النووية مع كوريا الشمالية.

وكانت المحادثات بين واشنطن وبيونج يانج قد توقفت منذ القمة التي جرت بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون، في فبراير الماضي في العاصمة الفيتنامية هانوي، إذ لم يتم التوصل خلالها لاتفاق.

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