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عالم

الرئيس الصيني يؤكد أهمية دعم التنمية بإفريقيا

الجمعة 28/يونيو/2019 - 09:51 ص
الرئيس الصيني شي
الرئيس الصيني شي جين بينج
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أكد الرئيس الصيني شي جين بينج أهمية تعميق البناء المشترك لمبادرة "الحزام والطريق" وتعزيز التعاون العملي ودعم التنمية في أفريقيا، مشددا على ضرورة بناء مجتمع أوثق ذي مستقبل مشترك بين الصين والدول الإفريقية.

جاء ذلك في كلمة للرئيس الصيني خلال اجتماع لقادة الصين-أفريقيا على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة أوساكا اليابانية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي (الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي)، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا (الرئيس المشارك السابق لمنتدى التعاون الصيني- الأفريقي "فوكاك")، والرئيس السنغالي ماكي سال (الرئيس المشارك الحالي لمنتدى التعاون الصيني- الأفريقي)، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وقال مدير إدارة الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الصينية داي بينغ - خلال مؤتمر صحفي في أوساكا - إن القادة المشاركين في الاجتماع تبادلوا وجهات النظر حول سبل التطبيق الشامل للنتائج التي حققتها قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي (فوكاك)، وتعميق البناء المشترك لمبادرة (الحزام والطريق) والتعاون العملي ودعم التنمية في أفريقيا، ودعم أعمال الأمم المتحدة، والحفاظ على التعددية، وتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة، وتوصلوا إلى رؤى مشتركة واسعة.

وفي سياق منفصل، دعا الرئيس الصيني اليوم الجمعة دول مجموعة (بريكس) - خلال اجتماع مع قادة مجموعة (بريكس) عقد على هامش قمة مجموعة العشرين - إلى تعزيز شراكتها الاستراتيجية، ودفع تحسين الحوكمة العالمية، وتعميق التعاون العملي في مختلف المجالات.

ودعت دول المجموعة جميع الأطراف - خلال الاجتماع وفقا لوسائل إعلام صينية - إلى تعزيز التنسيق والحفاظ على التعددية، وحماية النظام التجاري الدولي القائم على القواعد، وتشجيع الأنماط التنموية والتجارية العادلة والمستدامة والقائمة على الاحترام المتبادل، ووضع جدول أعمال أكثر توازنا للمفاوضات التجارية الدولية، لتحقيق الرخاء المشترك والنمو الاقتصادي العالمي.

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