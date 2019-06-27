التحفظ على المتهم بإطلاق النار على أسرته في دمياط

تحفظت قوات الأمن بدمياط على المتهم بإطلاق الرصاص على أسرته بقرية شرمساح، ما أسفر عن مقتل والده وإصابة والدته وشقيقه ونقلهم إلى المستشفى.



وأفادت مصادر أمنية، بأن ضباط المباحث يناقشون المتهم حول دوافع ارتكابه للجريمة، بعدما أشارت التحريات والمناقشات الأولية للجيران وشهود العيان أن المتهم كان يعالج من الإدمان وتنتابه حالات هياج.



وأطلق شاب يدعى "أحمد يوسف عوض" الأعيرة النارية على أسرته بأكملها بسبب مشاجرة فيما بينهم، ما أسفر عن مصرع والده وإصابة والدته وشقيقه.



وتجمهر الأهالي فور سماع دوي الطلقات النارية، وتم نقل الوالدين والشاب المصاب إلى المستشفى لكن لفظ الوالد، 55 عامًا، أنفاسه الأخيرة بعد أن أصيب بعيار ناري في مؤخرة رأسه، بينما أصيبت والدته "أم هاشم"، 54 عامًا، بطلق في قدمها، كما أصيب شقيقه "إسلام" بطلق ناري في قدمه.



وتم إدخال الأم وابنها العناية المركزة لتلقي العلاج، وتم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت نيابة الزرقا برئاسة المستشار أحمد شملول لتولي التحقيق.