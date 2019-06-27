الخميس 27 يونيو 2019 الموافق 24 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

رياضة

أمم إفريقيا 2019: رونار يعود لمواجهة ساحل العاج وجيريس لمالي

الخميس 27/يونيو/2019 - 11:28 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
يعود الفرنسي هيرفيه رونار مدرب المنتخب المغربي الى مواجهة فريقه السابق ساحل العاج الذي قاده الى لقب بطولة الأمم الإفريقية في 2015، وذلك في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الرابعة لنسخة 2019، والتي تشهد أيضا مواجهة مواطنه ألان جيريس مع منتخب تونس، لنظيره المالي الذي سبق له الإشراف عليه.

أصبح رونار قبل أربعة أعوام المدرب الأول، والوحيد حتى الآن، الذي يتمكن من إحراز اللقب الإفريقي مع منتخبين مختلفين، بإضافته لقب النسخة التي أقيمت في غينيا الاستوائية عام 2015، الى لقب 2012 الذي حققه مع زامبيا في نسخة الغابون وغينيا الاستوائية.

وفي اللقاءات السابقة التي جمعت بين المغرب بقيادة رونار وساحل العاج، تمكن المدرب الفرنسي من الخروج متفوقا على الفريق الذي يدربه في النسخة الحالية إبراهيم كمارا، إذ فاز عليهم 1-صفر في دور المجموعات لنسخة 2017 التي شهدت خروج العاجيين من الدور الأول، وأيضا 2-صفر في التصفيات المؤهلة الى مونديال روسيا 2018.

ويعد لقاء المنتخبين الجمعة على ستاد السلام في العاصمة المصرية، من أبرز المواجهات في الدور الأول هذا العام، ضمن المجموعة التي اصطلح على تسميتها بـ "مجموعة الموت". وما يزيد من حدة اللقاء، فوز المنتخبين في الجولة الأولى بالنتيجة ذاتها 1-صفر، بتفوق المغرب على ناميبيا بهدف متأخر بالنيران الصديقة، وساحل العاج على جنوب إفريقيا.

في ما يأتي عرض لأبرز المباريات المقررة غدا ضمن البطولة القارية، والتي سيحاول فيها المنتخب التونسي تعويض خيبة التعادل الافتتاحي مع أنغولا (1-1)، عندما يلاقي مالي التي فرضت نفسها مرشحة قوية في المجموعة الخامسة بفوزها الكبير على موريتانيا 4-1.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 21 ساعة

جولة داخل حساب بطلة أزمة "عمرو وردة" المكسيكية: "انتقمت منه"

منذ يوم

سيغير خريطة الاستكشافات فى مصر.. حقل بترولى جديد بالصحراء الغربية

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. وردة يرفض مغادرة معسكر المنتخب رغم استبعاده

منذ حوالي 21 ساعة

«صنع في مصر».. تفاصيل خاصة عن «الأنسولين» المصري الجديد

ads

الصور

image description

"على القهوة".. أجواء أمم أفريقيا

image description

جمهور مباراة مصر والكونغو فى أمم إفريقيا

image description

جماهير أوغندا وزيمبابوى فى أمم إفريقيا

image description

مباراة أوغندا وزيمباوى فى أمم إفريقيا

image description

الجماهير تتوافد على استاد القاهرة لمشاهدة مباراة مصر والكونغو

ads

الأكثر قراءة

فتاة مكسيكسة تنشر فيديو فاضح لـ "عمرو وردة"

ترحيل 11 متهمًا بقضية "خلية الأمل" إلى ليمان طرة

نموذج إجابة امتحان الكيمياء للثانوية العامة اليوم 2019

السيطرة على حريق فى العتبة دون وقوع إصابات

ستوديو

طبيب صباحًا ومغني راب ليلًا.. قدورة السوداني يكشف رؤيته لمستقبل بلاده بطريقته الخاصة

"تنسيقية شباب الأحزاب": نهدف لتوعية الشباب بكيفية ممارسة الحياة السياسية

محمد صلاح يحتفل بفوز المنتخب على الكونغو (شاهد)

أصالة توجه رسالة إلى ثنائى المنتخب.. شاهد ماذا قالت؟

رياضة

لاعب فنزويلا يكشف رأيه في حكم مواجهة الأرجنتين

جوارديولا يصف ديفيد سيلفا بالأسطورة

تيتي يخشى شبح ركلات الترجيح أمام باراجواي في كوبا أمريكا

مجلس إدارة اتحاد الكرة المصرى "يتراجع" عن استبعاد وردة

منوعات

رغم سنها.. جدة سبعينية تقتل أفعى الكوبرا بـ"مجرفة"

250 يورو غرامة ارتداء البكيني في إيطاليا

"كلاشينكوف" تطلق نسخة مدنية من بندقية "آكا – 12"

مسابقة "تشايكوفسكي" الموسيقية الدولية تحقق أرقامًا قياسية

إسلام سياسي

ضاحي خلفان: قطر تحرك الدواعش في العالم

غضب إخواني على "أيمن نور" بسبب نفوذه داخل الجماعة

ناشط إخواني ينفجر في "وجدي غنيم": أنت سافل وممثل قذر.. فيديو

بنجلاديش ترفض طلب "عروس داعش" البريطانية

مقالات الرأي
ماجد حبته
تحالف خيبة الأمل!
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «5»
صفوت البياضي
أين الأخلاق؟
أحمد بهاء الدين شعبان
مَنْ يدفع ثمن خراب بغداد؟
المزيد
ads

الثقافة

الجمعية المصرية للأدب المقارن تجدد الثقة في علاء عبد الهادي رئيسًا

غدا.. أوبرا الإسكندرية تقدم مختارات غنائية من أفلام ديزني العالمية

السبت.. مسرحيات غنائية وأوبرات عالمية يقدمها كورال القاهرة

"حكايات طرح النيل".. السيد نجم يرصد التجربة المجتمعية المصرية فى 50 عاما

صفحتنا ع الفيس بوك