أمم إفريقيا 2019: رونار يعود لمواجهة ساحل العاج وجيريس لمالي

يعود الفرنسي هيرفيه رونار مدرب المنتخب المغربي الى مواجهة فريقه السابق ساحل العاج الذي قاده الى لقب بطولة الأمم الإفريقية في 2015، وذلك في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الرابعة لنسخة 2019، والتي تشهد أيضا مواجهة مواطنه ألان جيريس مع منتخب تونس، لنظيره المالي الذي سبق له الإشراف عليه.



أصبح رونار قبل أربعة أعوام المدرب الأول، والوحيد حتى الآن، الذي يتمكن من إحراز اللقب الإفريقي مع منتخبين مختلفين، بإضافته لقب النسخة التي أقيمت في غينيا الاستوائية عام 2015، الى لقب 2012 الذي حققه مع زامبيا في نسخة الغابون وغينيا الاستوائية.



وفي اللقاءات السابقة التي جمعت بين المغرب بقيادة رونار وساحل العاج، تمكن المدرب الفرنسي من الخروج متفوقا على الفريق الذي يدربه في النسخة الحالية إبراهيم كمارا، إذ فاز عليهم 1-صفر في دور المجموعات لنسخة 2017 التي شهدت خروج العاجيين من الدور الأول، وأيضا 2-صفر في التصفيات المؤهلة الى مونديال روسيا 2018.



ويعد لقاء المنتخبين الجمعة على ستاد السلام في العاصمة المصرية، من أبرز المواجهات في الدور الأول هذا العام، ضمن المجموعة التي اصطلح على تسميتها بـ "مجموعة الموت". وما يزيد من حدة اللقاء، فوز المنتخبين في الجولة الأولى بالنتيجة ذاتها 1-صفر، بتفوق المغرب على ناميبيا بهدف متأخر بالنيران الصديقة، وساحل العاج على جنوب إفريقيا.



في ما يأتي عرض لأبرز المباريات المقررة غدا ضمن البطولة القارية، والتي سيحاول فيها المنتخب التونسي تعويض خيبة التعادل الافتتاحي مع أنغولا (1-1)، عندما يلاقي مالي التي فرضت نفسها مرشحة قوية في المجموعة الخامسة بفوزها الكبير على موريتانيا 4-1.