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رياضة

الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل يقترب من رئاسة الاتحاد العربي

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 06:51 م
الأمير عبد العزيز
الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل
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رحل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودي عن منصبه كرئيسًا للاتحاد العربي لكرة القدم بشكل رسمي.

وقدم تركي آل الشيخ استقالته أمس الثلاثاء من منصبه كرئيسًا لمجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم رسميًا.

تقارير صحفية أشارت إلى أن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية هو الأقرب لمنصب الرئيس الجديد للاتحاد العربي.

المكتب التنفيذي للاتحاد العربي سيوجه الدعوة لأعضائه الأسبوع القادم لدراسة استقالة تركي آل الشيخ واختيار رئيس جديد.

وكانت عدة مخاوف قد خرجت عن إلغاء البطولة العربية للأندية، بعد رحيل تركي آل الشيخ الذي أعاد الدورة للحياة من جديد.

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