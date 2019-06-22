ضبط مصنع غير مرخص لتعبئة الشاي مجهول المصدر بالإسكندرية

شنت الإدارة العامة لمباحث التموين حملات مكبرة، لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن.



أسفرت جهود تلك الحملات - خلال 24 ساعة - بإشراف اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، عن ضبط المدير المسئول عن مصنع غير مرخص لتعبئة المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة برج العرب (محافظة الإسكندرية) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية (الشاى) من هوالك وبقايا وكنسة المصانع ونخلها وإعادة تعبئتها داخل أجولة بدون بيانات تجارية.



تم ضبط كميات قدرها(22 طن "شاى") تحت التعبئة غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير ظاهر فى خواصها الطبيعية وإحتوائها على نسبة كبيرة من الشوائب والأتربة، (6،300 طن "شاى")معبأة داخل أجولة "منتج نهائى" غير مدون عليها ثمة بيانات تجارية لبيعها للمقاهى ومخازن التعبئة غير المرخصة "مصانع بير السلم" تحقيق أرباح غير مشروعة.



جار تحرير المحاضر اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.