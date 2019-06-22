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رياضة
السبت 22/يونيو/2019 - 02:33 م

جماهير برشلونة تشترط اعتذار جريزمان وتطلب "مبابي"

جماهير برشلونة تشترط
dostor.org/2681857

وضعت جماهير نادي برشلونة شرط من أجل التعاقد مع اللاعب الفرنسي الدولي انتوان جريزمان في الصيف الحالي يتمثل في تقديم اللاعب اعتذار رسمي لجماهير النادي واللاعبين.

وكان جريزمان قد رفض الانتقال لبرشلونة في الصيف الماضي وفضل الاستمرار مع أتلتيكو مدريد لكن هذا الصيف ندم على هذا القرار وقرر تفضيل القدوم لملعب كامب نو.

وينوي برشلونة دفع 120 مليون يورو قيمة كسر عقد جريزمان مع ناديه في بداية يوليو المقبل عندما تتحول قيمة كسر العقد لهذا المبلغ بدلا من 200 مليون يورو.

ووفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو فإن 127 عضو في النادي الكتالوني بنسبة 50% طلبوا ضرورة تقديم غريزمان اعتذار للنادي في الصيف الحالي قبل اتمام صفقة وصول اللاعب لبرشلونة.

وفي استفتاء آخر طالب أعضاء الجمعية العمومية في برشلونة ضم الفرنسي كيليان مبابي وفضلوا وصول اللاعب على صفقة بقيمة أنتوان جريزمان ونيمار حيث يعد مبابي ثاني أحلام الأعضاء بعد ماتياس دي ليخت قلب الدفاع الهولندي الذي تصدر قائمة أحلام أعضاء برشلونة في الوقت الحالي.

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