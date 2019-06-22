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فن
السبت 22/يونيو/2019 - 02:14 م

كريم فهمى يبحث عن بطلة لـ"ديدو"

الفنان كريم فهمى
الفنان كريم فهمى
دعاء عبد المقصود
dostor.org/2681809

يبحث الفنان كريم فهمى عن بطلة لفيلمه السينمائى الجديد "ديدو" والمأخوذ عن قصة عقلة الإصبع، وذلك بعد اعتذار الفنانة ريم مصطفى عن المشاركة فى الفيلم.

وكشفت مصادر لـ"الدستور" أن كريم يبحث عن فنانة بمواصفات خاصة للقيام بدور البطولة، وقام كريم بتصوير يومين فى العمل والمتوقع عرضه فى موسم عيد الأضحى المقبل، ويعتمد الفيلم على عدد كبير من ضيوف الشرف، حيث تم التعاقد حتى الآن مع أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو، وجارٍ التعاقد مع عدد آخر من نجوم الصف الأول للمشاركة فى بطولة الفيلم.

فيلم "ديدو" تأليف وبطولة كريم فهمى وإخراج عمرو صلاح، ويشارك فى بطولته حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد ثروت، بيومى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين.

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