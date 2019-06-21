الروسي دانييل ميدفيديف يتأهل لنصف نهائي بطولة "كوينز" للتنس

تأهل لاعب التنس الروسي، دانييل ميدفيديف، إلى الدور نصف النهائي من بطولة "كوينز"، التي تقام منافساتها في الفترة من 15 إلى 23 يونيو الجاري.



وحقق ميدفيديف الفوز في مباراته بالدور ربع النهائي اليوم الجمعة، على حساب الأرجنتيني دييجو شوارتزمان بمجموعتين 6-2 و6-2، لينتظر الفائز من مواجهة الفرنسيين نيكولا مايو وجيل سيمون لملاقاته في قبل النهائي.



وودع اليوناني ستيفانوس تستسيباس منافسات البطولة من دور الثمانية بخسارته أمام الكندي فيليكس أوجيه - إلياسيم بمجموعتين بواقع 5-7 و2-6.

يذكر أن بطولة "كوينز" هي من فئة الـ500 نقطة ويبلغ مجموع جوائزها نحو مليوني يورو وتأتي تحضيرا لبطولة "ويمبلدون"، ثالث بطولات الجراند سلام في الموسم.