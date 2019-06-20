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الخميس 20/يونيو/2019 - 08:34 ص

الرئيس الصيني يبدأ زيارته الأولى لبيونج يانج

الرئيس الصيني شي
الرئيس الصيني شي جين بينج
وكالات
dostor.org/2678078

وصل الرئيس الصيني شي جين بينج صباح اليوم الخميس إلى بيونج يانج في مستهل أول زيارة رسمية له لكوريا الشمالية، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وأضافت الوكالة أن الرئيس الصيني يرافقه في هذه الزيارة زوجته بينج ليوان ووفد رفيع المستوى يشمل وزير الخارجية وانج يي.

وتأتي زيارة الرئيس الصيني لبيونج يانج، والتي تستمر يومين، تلبية لدعوة من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون الذي قام بعدة زيارات للصين.

ومن المتوقع أن يناقش الرئيسان سبل المضى في قضية نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، بعد فشل القمة الثانية بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي عقدت في فيتنام في فبراير الماضي.

وكان كيم طالب برفع بعض العقوبات الدولية المفروضة على بلاده، ولكن دون جدوى.

وتأتي القمة الصينية-الكورية الشمالية قبل انعقاد قمة مجموعة العشرين التي تعقد في اليابان يوم 28 يونيو الجاري، والتي من المقرر أن يلتقى خلالها الرئيس الصيني نظيره الأمريكي.

وتعد الصين الحليف والشريك التجاري الرئيسي لكوريا الشمالية.

وقال شينج شياوي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة رينمين الصينية إن زيارة شي لكوريا الشمالية تأتي في توقيت مهم من الناحية الاستراتيجية في ظل توقف الاتصالات بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية.

وأضاف: "حقيقة أن الرئيس الصيني يلتقى كيم قبل لقاء ترامب تشير في اعتقادي إلى أنهما يحاولان إجراء بعض التغيرات على الوضع الحالي".

ويشار إلى أنه منذ مارس 2018، عندما قام الزعيم الكوري الشمالي بأول زيارة رسمية للصين، التقى كيم الرئيس الصيني أربع مرات. وكان شي تولى الرئاسة الصينية في عام.2013

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