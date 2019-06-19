بلغت 16.5 طن.. السلطات الأمريكية تضبط شحنة مخدرات بمليار دولار

نجحت السلطات الأمريكية في ضبط 16.5 طن من مخدر "الكوكايين"، في واحدة من أكبر عمليات ضبط المخدرات في تاريخ البلاد.



وتمكنت السلطات من ضبط المخدرات في سفينة رست في ميناء فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا.



وأوضح ويليام ماكسواين مكتب المدعي العام في بنسلفانيا، في بيان أن قيمة الشحنة التي ضبطت، تزيد على مليار دولار.



وقال ويليام ماكسواين إن هذا الحجم من الكوكايين كان من شأنه أن يقتل ملايين الأشخاص.



ونفذت السلطات الأمريكية في الأشهر الأخيرة عدة عمليات ناجحة بحثا عن المخدرات على الشاطئ الأطلسي للبلاد، وضبطت 538 كجم من الكوكايين بقيمة نحو 38 مليون دولار في مارس الماضي في مدينة فيلادلفيا، و1451 كجم من الكوكايين بقيمة نحو 77 مليون دولار في ميناء نيويورك في فبراير الماضي.