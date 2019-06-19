القاهرة : الأربعاء 19 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:39 م

جابر نصار: لا بد أن تكون مصر جزءًا من مبادرة Mission talent العالمية
01:35 م

براتب 2000 جنيه.. 200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
11:46 ص

السيسي ونظيره البيلاروسي يوقعان اتفاقيات تعاون مشترك
11:25 ص

صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية
08:23 م

مصدر حكومى: طرح الاكتتاب فى الوقف الخيرى للتعليم مطلع يوليو المقبل
09:29 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الديناميكا" المتداول
10:55 م

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان
07:28 م

طريقك إلى الجنة.. تقرير غربى: مصر أفضل الوجهات السياحية بسبب حضارتها وثقافتها
03:33 م

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر
10:29 ص

الفلاحين: أزمة الليمون مفتعلة.. وسعره سينخفض لـ 10 جنيهات
09:06 ص

القصة الكاملة لقتل عامل لزوجته بدافع الشرف في الإسكندرية
08:34 م

المجلس العسكري بالسودان يؤجل إعلان نتائج تحقيق فض الاعتصام
عالم
الأربعاء 19/يونيو/2019 - 12:18 ص

بلغت 16.5 طن.. السلطات الأمريكية تضبط شحنة مخدرات بمليار دولار

بلغت 16.5 طن.. السلطات
dostor.org/2676120

نجحت السلطات الأمريكية في ضبط 16.5 طن من مخدر "الكوكايين"، في واحدة من أكبر عمليات ضبط المخدرات في تاريخ البلاد.

وتمكنت السلطات من ضبط المخدرات في سفينة رست في ميناء فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا.

وأوضح ويليام ماكسواين مكتب المدعي العام في بنسلفانيا، في بيان أن قيمة الشحنة التي ضبطت، تزيد على مليار دولار.

وقال ويليام ماكسواين إن هذا الحجم من الكوكايين كان من شأنه أن يقتل ملايين الأشخاص.

ونفذت السلطات الأمريكية في الأشهر الأخيرة عدة عمليات ناجحة بحثا عن المخدرات على الشاطئ الأطلسي للبلاد، وضبطت 538 كجم من الكوكايين بقيمة نحو 38 مليون دولار في مارس الماضي في مدينة فيلادلفيا، و1451 كجم من الكوكايين بقيمة نحو 77 مليون دولار في ميناء نيويورك في فبراير الماضي.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 13 ساعة

صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية

منذ يومين

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان

منذ يومين

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر

منذ 3 أيام

المجلس العسكري بالسودان يؤجل إعلان نتائج تحقيق فض الاعتصام

منذ 4 أيام

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يدعم "المثليين"

منذ 6 أيام

رويترز: مهاجمة ناقلات نفط ترفع علم جزر مارشال وبنما في خليج عمان

الآن

أحمد فلوكس: البطولة المطلقة ليست أساس النجومية.. وأحب الدراما أكثر من السينما

"تحريض وتهديد".. كيف تعامل قيادات الجماعة الإرهابية بعد إزاحة مرسي (فيديو)

الباز: زيارة الرئيس السيسي لبيلاروسيا اقتصادية بالمقام الأول

هنا "كان".. كبار التحليل يقدمون روشتة الفوز بـ"اللقب الثامن"

ads
ads
الأكثر قراءة

"تخلى عن الدولة في أصعب أوقاتها".. عمرو دياب مطرب يعمل لمصلحته

"الوطنية للإعلام" تكشف اللائحة المالية الجديدة للعاملين بماسبيرو

رفع درجات الاستعداد بجمارك مطار القاهرة قبل "كان" مصر 2019

"تحريض وتهديد".. كيف تعامل قيادات الجماعة الإرهابية بعد إزاحة مرسي (فيديو)

ألبومات الصور

أطباء مستشفى مطروح ينجحون في إنقاذ حياة رضيع أصيب بكسر في الجمجمة

قبل افتتاحه رسميا.. نائب شبرا الخيمة يتفقد مستشفى الناس للأطفال

البابا تواضروس يستقبل بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس

آثار الإسكندرية: تأمين فتحات صهريج "ابن النبيه" بأغطية حديدية

رياضة

دروجبا ينضم لطاقم تحليل بطولة أمم أفريقيا على "تايم سبورت" (فيديو)

مارتا نحطم رقم كلوزة التاريخي في المونديالات

تعرف على برنامج منتخبات مجموعة مصر غدًا

نجم الساعة

تحدى البلاك ستارز.. كيف يخوض غانا مباريات «أمم إفريقيا»؟

الأكثر قراءة

"تخلى عن الدولة في أصعب أوقاتها".. عمرو دياب مطرب يعمل لمصلحته

"الوطنية للإعلام" تكشف اللائحة المالية الجديدة للعاملين بماسبيرو

رفع درجات الاستعداد بجمارك مطار القاهرة قبل "كان" مصر 2019

"تحريض وتهديد".. كيف تعامل قيادات الجماعة الإرهابية بعد إزاحة مرسي (فيديو)

الرئيس نيوز

معتز الدريملي: أردوغان داعم الإرهاب الأول في العالم

استقالات جماعية من حزب "حماة الوطن" في الصف

مصر ضمن 9 دول "سترفع" سكان العالم لـ11 ملياراً

حزب التجمع: أردوغان يريد "تصفية حساباته" مع الشعب المصري

"الجمال": الليبيون استنكروا "الأدوار المشبوهة" التي تقوم بها تركيا وقطر

كشكول

فتح باب التقديم للعمل بالمدرسة الفنية لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة

"عمر" يحذر المعلمين من الإنسياق وراء صفحات التواصل الاجتماعي

تعرف علي إجراءات التعليم لمواجهة إغماءات طلاب الثانوية باللجان

التعليم: جاري مراجعة قرار تثبيت 250 معلم بالفيوم

"ميكروفون وشنطة سفر" يحصدان المركز الأول بمشاريع تخرج إذاعة وتليفزيون حلوان

الأمصار

رئيس وزراء بيلاروسيا يشيد بخطوات اصلاح الاقتصاد المصري

نادال يستعد لمنافسات بطولة ويمبلدون للتنس

الدفاع الأمريكية: واشنطن تدرس فرض عقوبات مالية على شركات تركية

الاتحاد الأوروبي: ننتظر صدور التقارير الرسمية بشأن التزام إيران بالاتفاق النووي

صلاح يرفض عرضين من ريال مدريد ويوفنتوس

مرايا الابداع

أصوات جانبية

الشاعر: أبوالقاسم الشابى

ads
منوعات

معرض باريس الجوي يشهد الظهور الأول لطائرة كهربائية لنقل الركاب

بـ260 ألف جنيه إسترليني.. بيع فساتين الأميرة ديانا في مزاد علني

انقطاع الكهرباء في شمال اليابان بسبب زلزال

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

أمراض قد تصيبك عند نقص بعض الفيتامينات.. تعرف عليها

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎