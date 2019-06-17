تقليص عدد المحترفين الأجانب بالدوري السعودي تدريجيًّا خلال 3 سنوات

كشفت تقارير صحفية عن وجود خطة لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم من أجل تقليص عدد المحترفين الأجانب خلال ثلاث السنوات المقبلة.



وحسب ما نقلت صحيفة ”الاقتصادية“ عن عمر باخشوين، رئيس اللجنة المكلفة بدراسة عدد اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي للمحترفين، فإن لجنته قدمت مقترحًا يتمثل في تخفيض العدد على مدى 3 أعوام.



وأضاف في تصريحاته للصحيفة: ”قمنا بدراسة جميع الجوانب المتعلقة بمشاركة اللاعبين الأجانب في الأندية السعودية، وخلصنا إلى مقترح يطبق على مدى ثلاثة أعوام، إذ يتم تخفيض عددهم تدريجيًّا، ويتم إبلاغ الأندية بذلك بشكل رسمي“.



وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرر أخيرًا تقليص عدد اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي للمحترفين للموسم المقبل، إلى 7 لاعبين ولاعب مواليد واحد لكل ناد.



وأصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانًا يفيد بتفاصيل القرار ”اعتمد مجلس إدارة اتحاد القدم عدد اللاعبين الأجانب والمحترفين للموسم المقبل ليصبح 7 لاعبين أجانب وواحد مواليد لأندية الدوري السعودي للمحترفين، و4 أجانب لأندية الدرجة الأولى وواحد مواليد، و2 لأندية الدرجة الثانية و2 مواليد“.



وأضاف البيان اعتماد فترات تسجيل اللاعبين الصيفية والشتوية، إذ تبدأ الأولى في الـ 12 من يونيو حتى الـ 31 من أغسطس، فيما تبدأ الأخرى في الأول من يناير 2020 حتى الـ 31 منه.