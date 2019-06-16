كوريا الجنوبية توصى بمحادثات تحضيرية قبل القمة بين بيونج يانج وواشنطن

ذكر رئيس كوريا الجنوبية مون جيه - يوم أمس السبت، "من أجل تحقيق التقدم الملموس في المفاوضات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية هناك حاجة الى عقد محادثات العمل قبل عقد محادثات القمة الأمريكية مع كوريا الشمالية".



وجاء تعليق الرئيس مون هذا في مؤتمر صحفي مشترك عقده عقب محادثات القمة مع رئيس الوزراء السويدي استفان لوفن، وقال "لا يزال الرئيسان الكوري الشمالي والأمريكي يوضحان نيتهما في إجراء الحوار معبران عن ثقتهما في الآخر ".



وصرح مون: "لا بد من إجراء لقاء القمة بين الرئيسين على أساس محادثات العمل، حتى لا يكرر ما حدث في لقاء القمة الثاني بين الرئيسين الأمريكي والكوري الشمالي في هانوي بدون التوصل الى اي اتفاق.



وردا على السؤال حول وجود الاتصالات بين الكوريتين بعد انتهاء قمة هانوي، قال الرئيس مون "تجري الاتصالات بين الكوريتين عبر مختلف الطرق".



وأضاف بالقول: "توقفت جميع قنوات الاتصال منها الخط العسكري الساخن في الحكومة السابقة. غير أنه بعد انطلاق الحكومة الحالية، تم استئناف الحوار بين الكوريتين وتجري اتصالات بين الكوريتين عبر مختلف الطرق.



هذا وقال رئيس الوزراء أستفان في إجابة على سؤال حول رؤيته في إجراءات السلام في شبه الجزيرة الكورية، "هناك الحاجة الى الحفاظ على زخم للحوار، وأقدر مساعي الرئيس مون المبذولة من أجل ذلك بروح قيادته القوية ".



وعبر عن استعداده لتقديم الدعم المطلوب لجميع الدول المعنية في هذه الإجراءات بالإشارة الى الكوريتين والولايات المتحدة الأمريكية والدول الأعضاء لمجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة.