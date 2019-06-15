النجم الساحلي يحسم المركز الثاني بالدوري بفوزه على الإفريقي

حسم النجم الساحلي الصراع على المركز الثاني في الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم بالفوز 2-صفر على الافريقي في قمة المرحلة الأخيرة للمسابقة اليوم السبت.



وافتتح النجم الساحلي التسجيل عندما هز أيمن جاء بالله مرماه بالخطأ بعد ثماني دقائق من البداية.



وأنهى لاعب الوسط المهاجم ماهر الحناشي هجمة مرتدة سريعة بتسديدة من وضع انفراد في الشباك ليضاعف النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 26.



وضمن النجم الساحلي مشاركته في بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل إلى جانب الترجي البطل.



وأنهى النجم الساحلي المسابقة في مركز الوصيف بعدما رفع رصيده إلى 54 نقطة متقدمًا بفارق نقطتين عن منافسه وملاحقه الصفاقسي الذي فاز 2-صفر على اتحاد بنقردان.



وسيشارك الصفاقسي في بطولة كأس الاتحاد الإفريقي مع اتحاد بنقردان الذي حل في المركز الرابع برصيد 38 نقطة متقدمًا بفارق نقطة واحدة عن الإفريقي الخامس.



وأخفق الإفريقي في انتزاع المركز الرابع المؤهل لكأس الاتحاد الإفريقي ليتجرع المرارة عقب موسم سيئ.