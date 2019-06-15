"إن سى تى 127" تقوم بجولة أوروبية تشمل روسيا وبريطانيا وفرنسا

من المقرر أن تقوم فرقة الفتيان "إن سي تي 127" بجولة أوروبية.



وقالت شركة إس إم إنترتينمنت في يوم 10 يونيو، إن الفرقة ستقيم حفلًا موسيقيًا في كل من سانت بطرسبرج الروسية في يوم 26 يونيو، وموسكو الروسية في يوم 29 يونيو، ولندن في بريطانيا في يوم 7 يوليو، وباريس في فرنسا في يوم 10 يوليو ضمن جولتها الأوروبية.



وكانت الفرقة قد قدمت 29 عرضًا ضمن جولة عالمية شملت 20 مدينة في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وكندا والمكسيك واليابان منذ شهر يناير الماضي.



وفي يوم 24 مايو الماضي، كان ألبوم الفرقة الجديد "NCT 127 WE ARE SUPERHUMAN" قد احتل المرتبة الـ 11 في قائمة "بيلبورد 200" الأمريكية.



وبالإضافة إلى ذلك، احتل الألبوم المرتبة السادسة في قائمة "آرتيست 100"، وتصدر 4 قوائم أخرى مثل "توب ألبوم سيلز" و"ديزيتال ألبوم".



وقبل جولتها الأوروبية، ستقيم الفرقة حفلًا موسيقيًا لها في بانكوك في تايلاند في الفترة من 21 إلى 23 يونيو الجاري.