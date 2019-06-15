القاهرة : السبت 15 يونيو 2019
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مصر
السبت 15/يونيو/2019 - 06:23 ص

70 مليون دولار واردات المصريين من الشاى خلال 3 أشهر

70 مليون دولار واردات
أميرة ممدوح
dostor.org/2668346

يُعد الشاي المشروب الشعبي الأول في مصر، تتعدد أشكاله وأنواعه وربما تكلفته بين المناطق الراقية والأخرى الشعبية، غير أنه يظل ضيفًا دائمًا داخل كل بيت مصري.

ورغم ما يحظي به مشروب الشاي من شعبية جارفة بين أوساط المصريين إلا أن مصر تعتمد بشكل أساسي علي استيراده من الخارج، حيث تشير أحدث البيانات الرسمية إلي أن تكلفه استيراد هذا المشروب الشعبي بلغت 70 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2019، مقابل 103 ملايين دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بانخفاض قدره 33.4 مليون دولار.

كما سجلت واردات مصر من السكرر المكرر انخفاضًا هي الأخرى إلى 48.6 مليون دولار خلال الثلاث أشهر الأولى من العام الحالي، مقابل 63.7 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بتراجع قدره 15.1 مليون دولار خلال عام.

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