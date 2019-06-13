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رياضة
الخميس 13/يونيو/2019 - 02:43 م

طاقم حكام مصري لإدارة كلاسيكو النجم الساحلي والأفريقي في تونس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2666615

أسند الاتحاد التونسي لكرة القدم إدارة مباراة النجم الساحلي والأفريقي- والمقررة السبت المقبل، ضمن الجولة الـ26 من مسابقة الدوري- إلى طاقم تحكيم مصري بقيادة الحكم الدولي محمد معروف.

ويتكون طاقم التحكيم المصري للقاء الكلاسيكو التونسي من: محمد معروف كحكم ساحة، وأحمد توفيق، وهاني عبد الفتاح كمساعدين، وأحمد الغندور كحكم رابع، فيما سيراقب اللقاء مدير الإدارة التونسية للتحكيم عواز الطرابلسي.

وتجدر الإشارة إلى أن محمد معروف كان قد أدار- يوم 18 مايو الماضي- كلاسيكو الجولة 22 للدوري التونسي بين النجم الساحلي والترجي الرياضي التونسي، كما أدار معروف يوم الجمعة الماضي، المباراة الودية الدولية التي جمعت بين منتخبي تونس والعراق.

يشار إلى أن النجم الساحلي يحتل مقعد الوصافة برصيد 51 نقطة خلف الترجي الرياضي حامل اللقب، بينما يحل الأفريقي في المركز الخامس بـ37 نقطة.

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