ناقلة النرويج في بحر عمان تعرضت لـ3 انفجارات و"ألتير" لم تغرق

أفادت السلطات البحرية النرويجية اليوم الخميس أن سفينتها الموجودة في بحر عمان تعرضت لثلاثة انفجارات.



كما قال متحدث باسم شركة فرنتلاين المالكة النافلة فرنت ألتير، ان النيران مازالت مشتعلة بها ولكنها لم تغرق.



يأتي هذا ردا على ما نشرته وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء الإيرانية اليوم الخميس، حيث قالت إن الناقلة فرنت ألتيرغرقت بعدما تعرضت لأضرار عقب هجوم في خليج عمان.



فيما ذكر موقع "عصر إيران"، أن الهجوم تم على بعد ٣٠ كم من ميناء جاسك الإيراني جنوب البلاد، مضيفا أن إحدى الناقلتين كانت تحمل مادة الميثانول شديدة الاشتعال وأن إطفاء الحريق سيكون عملية خطيرة.



من جهتها قالت وكالة بلومبيرج الأمريكية إن سفينة كانت تنقل النفط من السعودية إلى سنغافورة "تعرضت لأضرار نتيجة للهجوم المشتبه به" في بحر عمان.