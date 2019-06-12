طاقة النواب: المشاركة فى مؤتمر الغاز الطبيعي بباريس تقدير كبير لمصر

أكد النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أهمية مشاركة وزير البترول والثروة المعدنية كمتحدث رئيسي في المؤتمر الدولي عن دور الغاز الطبيعي في منطقة البحر المتوسط الذي ينظمه مرصد الطاقة المتوسطي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن مشاركته في المؤتمر جاءت بناء على دعوة تلقاها من أمين عام مرصد الطاقة المتوسطي "OME" الذي ينعقد حاليا بالعاصمة الفرنسية باريس.



وقال "السويدى" فى بيان له أصدره اليوم، إن مشاركة مصر في هذا المؤتمر تأتي في إطار قصص النجاحات الكبيرة التى حققتها فى قطاع البترول والغاز بفضل الدعم الكبير وغير المسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسى بقطاع البترول باعتباره واحد من أهم القطاعات الواعدة داخل مصر وأيضًا فى إطار اهتمام العالم والاتحاد الأوروبى بمكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة بالمنطقة، إضافة الى تفعيل وتطوير التعاون المشترك بين مصر وفرنسا في مجال الطاقة ودعم الجهود الحالية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، معتبرًا مشاركة القاهرة فى هذا المؤتمر الدولى الكبير بمثابة تقدير دولى كبير لمصر والرئيس السيسى.



وأكد أهمية مشاركة وزير البترول كمتحدث رئيسي في جلسة مجلس الأعمال الفرنسي حول استراتيجية مصر في البترول والغاز والفرص الاستثمارية المتاحة وذلك أمام الشركات الفرنسية الحاضرة في الجلسة التي يزيد عددها عن 40 شركة من مجلس الأعمال الفرنسي ورابطة موردي البترول والغاز الفرنسية، إضافة إلى أهمية مشاركة المهندس طارق الملا أيضًا في جلسة حول قطاع الغاز الطبيعي المصري، التي ينظمها المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية الذي يعد واحدًا من أكبر منظمات الفكر الفرنسية لاستعراض دور مصر الرائد في صناعة الغاز الطبيعي بالمنطقة واستراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.