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الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 12:42 م

نبيل شعث يدعو أستراليا للالتزام بالشرعية الدولية

نبيل شعث يدعو أستراليا
وكالات
dostor.org/2662300

دعا مستشار الرئيس للعلاقات الدولية، رئيس دائرة شئون المغتربين نبيل شعث، المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عملية ملموسة لحماية خيار حل الدولتين، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وأكد شعث خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، مع كبير مستشاري رئيس الوزراء الأسترالي آرثر كاتسيروبس، أن المواقف المخالفة للقانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، تعتبر تكريسا للاحتلال، الذي يعد العائق الأساسي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وثمن تراجع أستراليا عن قرار نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، داعيا إلى لعب دور أكبر داعم للقضية الفلسطينية، ومساهمة أوسع في مناصرة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني والموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، واتخاذ خطوات عملية داعمة للسلطة لتجاوز الصعوبات التي تواجهها، مشيرا إلى مواقف أستراليا السابقة المؤيدة والمساندة للسلطة الوطنية ومؤسساتها.

واستعرض شعث، خلال لقائه المسئول الأسترالي، الموقف الفلسطيني الرافض لصفقة القرن بكل تفاصيلها، ومخالفتها الواضحة للشرعية الدولية وحقوق شعبنا الوطنية وكل الاتفاقات السابقة، مشيرا إلى أن الصفقة الأمريكية بتجاوزها قضايا القدس واللاجئين والحدود والاستيطان، تعتبر أداة لتدمير فرص السلام والوصول إلى حل سياسي شامل.

وبين ان خلق مناخ لعملية سياسية يتطلب العمل على الغاء القوانين العنصرية الاسرائيلية، لا سيما قانون القومية، ووقف الاستيطان، ووضع حد للتعدي على حقوقنا الوطنية في القدس.

وقال شعث ان مؤتمر البحرين الذي دعت له الادارة الاميركية لتنفيذ الشق الاقتصادي من صفقة القرن مرفوض قطعيا من قبل القيادة الفلسطينية، مضيفا ان ادارة ترمب تحاول من خلاله تقديم رشوة مالية للقيادة الفلسطينية لتقديم تنازلات سياسية.

وأكد تمسك القيادة الفلسطينية بخيار حل الدولتين، بما يقود الى اقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين استنادا لقرار 194.

وفي سياق اخر، استقبل شعث، السفير السلوفيني لدى دولة فلسطين ميلكو دولينسيك، لمناسبة انتهاء مهام عمله.

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