مسرور بارزاني رئيسًا لوزراء إقليم كردستان العراق

صوت برلمان كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، على تسمية مسرور بارزاني، ابن عم الرئيس الجديد نيجرفان بارزاني، رئيسا للوزراء في الإقليم الذي يتمتع باستقلال ذاتي، وفقا لمراسل وكالة "فرانس برس".



وتمّ التصويت خلال جلسة للبرلمان عقدت في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، وصوت 87 نائبا من أصل 111 هو عدد أعضاء البرلمان، على تسمية مسرور.



وحسب الأنباء الواردة من بغداد، فإن عبدالمهدي سيزور أربيل "خلال أيام" للتهنئة بانتخاب نيجيرفان بارزاني وتكليف مسرور بارزاني لتشكيل الحكومة.



ويتوقع أن يبحث عبدالمهدي مع المسئولين والقادة الكرد جملة ملفات ثنائية، ولم يحدد مكتب عبدالمهدي موعدًا للزيارة.



وقال رئيس البرلمان الاتحادي بشير الحداد لـ"كردستان 24" إن زيارة عبدالمهدي قد تكون بعد وقت قصير من تشكيل الحكومة الإقليمية.



وقال مصدر مطلع لكردستان 24 إن عبدالمهدي قد يزور أربيل، يوم الخميس أو الجمعة المقبلين "إذا لم يحصل أي طارئ"، ولم يخض في التفاصيل.



وتحسنت العلاقات بين أربيل وبغداد منذ أن تولى عبدالمهدي منصبه في أكتوبر 2018، بعدما شهدت توترًا غير مسبوق وصل إلى حد المواجهة المسلحة في أعقاب استفتاء الاستقلال واستعادة القوات العراقية السيطرة على المناطق المتنازع عليها.