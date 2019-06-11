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الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 10:43 ص

التحقيق في محاولة تهريب أكبر شحنة حشيش وكبتاجون بميناء دمياط

التحقيق في محاولة
حسام فهمي
dostor.org/2661977

تباشر النيابة العامة بدمياط التحقيق في واقعة محاولة تهريب أكبر شحنة مخدرات "حشيش" و"كبتاجون" داخل البلاد عبر ميناء دمياط، حيث شملت الشحنة حوالي 2 طن حشيش، و5 ملايين و498 ألف قرص كبتاجون مخبأة بداخل 49 طن تفاح مستورد.

كانت الإدارة المركزية لجمارك دمياط برئاسة عصام المليجي، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية "عمليات" برئاسة محمد شاهين وإدارة شرطة مكافحة المخدرات بميناء دمياط، تمكنوا من ضبط كمية كبيرة من الحشيش والأقراص المخدرة الممنوع حيازتها أو تصديرها أو استيرادها أو تداولها طبقًا لجداول قانون المخدرات رقم ١٨٢ لسنة  ١٩٦٠ وتعديلاته وقانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

وتم ضبط حاويتين بداخلهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش والكبتاجون، مهربة داخل 49 طن تفاح مستورد مهرب قادم من سوريا على الخط الملاحى "هابى جلوود مملوكة لشركة "فوج إيجيبت فرودس" للاستيراد والتصدير بمحافظة الدقهلية، فتم وضع حراسة أمنية لحين العرض على النيابة المختصة، كما تم ضبط مندوب الشركة والمستخلص الجمركي.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى اللواء محمد عبدالعزيز مدير مباحث الإدارة العامة لأمن الموانئ، واللواء صالح عبد النعيم رئيس مباحث الإدارة العامة لأمن الموانئ، والعقيد أشرف لاشين رئيس مباحث ميناء دمياط، إخطارًا بتهريب شركة "فوج إيجيبت فرودس" للاستيراد والتصدير، مواد مخدرة داخل رسالة تفاح قادمة من سوريا وتابعة لشركة مؤسسة محمد ياسين الملا التجارية ومقرها دمشق بسوريا.

وبناءً على الإخباريتين السريتين رقمى ٨٧٦ و878 لسنة 2019 تم تشكيل لجنة مشتركة للكشف والمعاينة الفعلية للمشمول برئاسة عماد الدانون مدير عام الإدارة العامة لجمارك الوارد بدمياط مكونة من طارق وهدان مدير إدارة المكافحة عمليات وهيثم الأطرش بمكافحة التهرب تحريات ومحسن أبو الأسعاد وحسام عزام مديرى إدارة الحركة وثروت الدعدع مدير إدارة الفحص وأحمد دبا مدير إدارة الأمن ومحمد الشربيني مدير مجمع الإعفاءات وياسر البنا مدير تعريفة وحازم الكحلاوي وأحمد الخديوي مأمورى الحركة وحاتم السعيد وهاني صلاح مأمورى التعريفة وعمار سمير ومحمد رمضان رئيسي قسم الحركة ومحمود نور مدير التعريفة ومحمد الحلو رئيس قسم الاستخبارات.

وبكشف الحاوية الأولى تبين وجود 2400 طربة بوزن 480 كيلو حشيش و5498000 قرص كبتاجون مخبأة أسفل ثمار التفاح وبلغ التعويض الجمركى المستحق 233 مليون و130 ألف جنيه، وفي الحاوية الثانية تبين وجود 6930 طربة بوزن طن و386 كيلو حشيش، وبلغ التعويض الجمركي المستحق للحاوية الثانية 138 مليون و600 ألف جنيه.

قرر عصام المليجي رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط إتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار الجهات المختصة.

التحقيق في محاولة تهريب أكبر شحنة حشيش وكبتاجون بميناء دمياط
التحقيق في محاولة تهريب أكبر شحنة حشيش وكبتاجون بميناء دمياط
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