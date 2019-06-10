رنا سماحة تطلق كليب "ها هانت" باللهجة المغربية (فيديو)

طرحت المطربة رنا سماحة نجمة برنامج اختيار المواهب الشهير "ستار أكاديمي" أحدث أغنياتها على طريقة الفيديو كليب بعنوان ​"ها هانت​" باللهجة المغربية.



الأغنية تعاونت فيها "سماحة" مع كل من الشاعر الغنائي يونس أدم، والملحن مروان أصيل، والموزع الموسيقي أشرف بن صفيح.



وكانت رنا سماحة طرحت مؤخرا فيديو كليب "همي كبير"، وهي من كلمات عمرو المصري، وألحان محمود أنور، وتوزيع ومكس محمد عاطف الحلو، وعزف جيتار شريف فهمي، وشيلو يحيي مهدي.



يذكر أن أبرز أعمال رنا سماحة الفنية، أغنية "في غيابك"، و"فيني وجع"، و"تراب أمشير"، وغيرها من الأغاني الناجحة.