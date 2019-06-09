8 لاعبين أجانب في كل فريق بالدوري السعودي الممتاز بالموسم الجديد

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، في اجتماعه اليوم الأحد عدد اللاعبين الأجانب والمواليد، في المسابقات السعودية للموسم المقبل 2019-2020.

وتضمن قرار اتحاد كرة القدم اعتماد اللاعبين المحترفين الموافقة على انضمام 8 لاعبين أجانب لكل فريق من الفرق المشاركة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "الدوري السعودي الممتاز" بواقع 7 لاعبين أجانب ولاعب مواليد واحد (غير سعودي ولكن من مواليد السعودية)، بينما يحق لكل فريق من فرق الدوري لأندية الدرجة الأولى للمحترفين ضم 4 لاعبين أجانب، ولاعب مواليد واحد، أما فرق أندية دوري الدرجة الثانية فيستطيع كل منها تسجيل لاعبين من الأجانب واثنين من المواليد.

واعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم في قراره على التوصية المقدمة من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، والتقرير المرفوع من اللجنة المؤقتة لدراسة أوضاع اللاعبين الأجانب والمواليد، والتي ضمت ممثلين من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، واللجنة الفنية، ولجنة المسابقات، واللجنة القانونية في اتحاد كرة القدم، وممثل لرابطة الدوري السعودي للمحترفين.

وفي سياق متصل، حددت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الأربعاء القادم موعدًا لبداية فترة تسجيل اللاعبين الأولى، على أن تُغلق فترة التسجيل الأولى يوم السبت 31 أغسطس 2019، وستكون فترة الانتقالات الثانية، في الأول من يناير 2020، وتستمر حتى الـ31 من الشهر نفسه.