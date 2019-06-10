حظك اليوم.. برج العقرب الإثنين 10 يونيو 2019

قدمت خبيرة الابراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2019، وفيما يخص برج العقرب قالت:-



مهنياً: يحفل هذا اليوم بالتطورات الإيجابية ويجعل أمورك في العمل تستقر بشكل أفضل وتشعر أنك تبلي بلاء حسناً.



عاطفياً: تستعيد حيويتك في العلاقة العاطفية وتبدو متحمّساً إلى أقصى حد لبدء مخططات وتنفيذ مشاريع جديدة مع الشريك.



صحياً: جميل أن تقوم بنشاطات رياضية مع مجموعات، وخصوصاً ممارسة المشي مسافات طويلة.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.