الحائلي يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة اتحاد جدة السعودي

قدم أنمار الحائلي أوراق ترشحه بشكل رسمي لرئاسة مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي، اليوم الأحد، ليكون المرشح الوحيد على المنصب حتى الآن.

ومن المقرر غلق باب الترشيح لانتخابات نادي الاتحاد بعد غد الثلاثاء المقبل.

وظهر الحائلي في مقر نادي الاتحاد اليوم الأحد، لاستكمال الأوراق الخاصة بترشحه على منصب رئيس مجلس الإدارة، لمدة أربع سنوات.

ومن المقرر أن يتم الاقتراع وعقد الجمعية العمومية يوم 18 يونيو الحالي، وتستمر لمدة يوم واحد، قبل أن يتم اعتماد مجلس الإدارة الجديد، من قبل الهيئة العامة للرياضة السعودية.