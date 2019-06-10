حظك اليوم..برج الأسد الإثنين 10 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2019، وفيما يخص برج الأسد قالت:-



مهنيًا: يقدّم لك أحد الزملاء الجدد عونًا لم تكن تتوقعه منه، أنت قلق وتجد صعوبة في التركيز؛ إلا أن ذلك ينتهي قريبًا.



عاطفيًا: يغمرك فينوس برعايته، فهو يدخل إلى الجوزاء لكي يجعلك أكثر تفاؤلًا وإيجابية وينسيك المشاكل الشخصية.



صحيًا: عدم حصولك على النتائج المرجوة من الحمية يولد لك خيبة؛ إلا أنك تستدرك الأمر بسرعة.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.