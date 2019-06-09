حملات "أمن الجيزة" تسفر عن ضبط 54 متهما بتجارة المخدرات والأسلحة

داهمت الأجهزة الأمنية بالجيزة بالتنسيق مع العمليات الخاصة عددا من أوكار المخدرات بنطاق المحافظة ونجحت في إلقاء القبض على 54 متهما في قضايا مخدرات وأسلحة نارية.



وأسفرت الحملات التي قادها اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة في مجال قضايا المخدرات عن إلقاء القبض على 41 متهما و36 قضية اتجار و5 قضايا تعاطي و2855 جرام حشيش و128 جرام هيروين و771 قرص و280 جرام من الاستروكس و100 جرام بانجو.



أما في مجال قضايا الأسلحة النارية تمكنت القوات بقيادة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث من ضبط 13 متهما و13 قضية دفاع عن النفس وبندقية خرطوش بامب أكشن و4 طبنجات 9 مم و7 فرد خرطوش وبندقية الية و22 طلقة مختلفة الأعيرة.



وتأتي الحملات في إطار خطة وزارة الداخلية لضبط الخارجين عن القانون ومكافحة الجريمة بشتى صورها وتكثيف التواجد الأمنى خلال المرحلة الراهنة وتفعيل دور المرورات النهارية والليلية والأكمنة الثابتة والمتحركة وضبط المسجلين جنائيًا والعناصر الخطرة خاصة محرزي ومتجرى المواد والعقاقير المخدرة والأسلحة النارية، وأشارت مصادر أمنية الى استمرار الحملات الامنية تحقيقًا لمبدأ الردع العام وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية لمنع الجرائم قبل وقوعها.



تم تحرير المحاضر اللازمة وأحيلت للنيابات المختصة للتحقيق.