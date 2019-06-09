عقب تعافيه.. رئيس الجابون يدعو لتشكيل حكومة جديدة

دعا رئيس الجابون علي بونجو أونديمبا، في أول خطاب متلفز له منذ عودته إلى البلاد بعد غياب طويل بسبب سكتة دماغية، رئيس وزرائه لتشكيل حكومة جديدة.



كما دعا بونجو، إلى تشكيل حكومة أصغر في الجابون، حكومة قادرة على أن تكون "مثالية وصادقة وأخلاقية".



جاء الخطاب المسجل بعد أكثر من شهرين من عودته إلى البلاد بعد غياب دام خمسة أشهر في المغرب، حيث كان يتعافى من سكتة دماغية.



وجاء الخطاب مع احتفال البلاد بالذكرى العاشرة لوفاة والده، عمر بونغو أونديمبا، الذي حكم البلاد قبله لمدة 41 عامًا.



وأظهرت لقطات تلفزيونية علي بونغو وزوجته وكبار السياسيين في قداس في القصر الرئاسي على الواجهة البحرية للعاصمة ليبرفيل.

