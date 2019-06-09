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الأحد 09/يونيو/2019 - 01:41 ص

رئيس الجابون يطلب تشكيل حكومة جديدة بعد عودته للبلاد

الرئيس الجابوني
الرئيس الجابوني علي بونجو أونديمبا
dostor.org/2658002

أعلن الرئيس الجابوني علي بونجو أونديمبا، مساء السبت، في أول خطاب له منذ نحو 6 أشهر، أنّه طلب إلى رئيس وزرائه تشكيل حكومة جديدة "قادرة على التحلّي بالمثالية".

وقال بونجو، في خطاب مسجّل بثته قناة التلفزة الوطنية: "لقد طلبت أيضًا إلى رئيس الوزراء تشكيل حكومة أصغر حجما، تضمّ نساء ورجالًا قادرين على إعطاء الأولوية للمصلحة العامة وقادرين على التحلّي بالمثالية والاستقامة والأخلاق".

وأضاف أنّ "التعديل يجب أن يتمّ ضمن طبقتنا السياسية، التي يجب أن يتردّد ضمنها صدى مفردة أخلاق بقوة".

وهذا أول خطاب يلقيه الرئيس الجابوني من البلاد منذ نهاية 2018 حين أصيب بجلطة دماغية في شهر أكتوبر.

وتحدث بونجو من مكتبه الرئاسي مرتديًا بدلة كحلية وربطة عنق زرقاء، وكانت حركة يديه تتفاعلان مع الخطاب الذي استمر لنحو 18 دقيقة.

وجاء الخطاب في الذكرى العاشرة لرحيل والد بونجو، عمر بونجو، الذي توفي في مدينة برشلونة الإسبانية عام 2009 بعدما حكم البلاد طوال 41 عامًا.

وكان الرئيس الجابوني كتب على موقع تويتر "في 8 يونيو 2019، نبكي في الجابون رحيل عمر بونجو أونديمبا لكننا سنحتفل قبل كل شيء بإرثه الثمين الذي تركه للأمة الجابونية التي كان أحد آبائها، علينا نحن أن نحافظ على هذا الإرث، لترقد بسلام أيها الأب".

وأقيم قداس السبت في القصر الرئاسي الذي يقع على البحر في ليبرفيل إحياء لذكرى بونجو "الأب".

وشارك علي بونجو في هذا القداس، بحضور العديد من نظرائه الأفارقة وشخصيات سياسية جابونية، وجلست إلى جانبه زوجته سيلفيا، ممسكةً بيده، بحسب ما أظهرت مقاطع نشرها التلفزيون الوطني الذي نقل القداس مباشرةً.

وبعد خمسة أشهر من النقاهة في الخارج بعد أزمته الصحية، عاد علي بونجو في 23 مارس إلى ليبرفيل "بشكل نهائي"، وكان حديثه مقتضبًا لدى صوله.

ووضعت "عودته النهائية" حدًّا لمطالبة المعارضة بإعلان فراغ في السلطة.

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