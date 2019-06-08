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عالم
السبت 08/يونيو/2019 - 08:22 م

هونج كونج تستعد لمظاهرات ضد مشروع قانون يتيح تسليم المتهمين للصين.. غدا

هونج كونج تستعد لمظاهرات
dostor.org/2657794

قال منظمون للمظاهرات في هونج كونج إنهم يتوقعون خروج نصف مليون شخص على الأقل غدا الأحد للمشاركة في احتجاجات تطالب الحكومة بإلغاء مشروع قانون مقترح سيسمح بتسليم المشتبه بهم للصين لمحاكمتهم.

ورفعت لجنة ممثلة للجماعات المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج من تقديرها لعدد المشاركين المحتمل وتأمل حاليا في أن تكون مظاهرة الغد الأكبر في يوم واحد منذ 2003 عندما نجحت احتجاجات مماثلة في إجبار الحكومة على التخلي عن قوانين أكثر صرامة فيما يتعلق بالأمن القومي.

وسينظم المحتجون مسيرة تنتهي عند المجلس التشريعي حيث من المتوقع أن تبدأ المناقشات يوم الأربعاء على تعديلات جذرية مقترحة على القانون المعني بتسليم الهاربين والمشتبه بهم. ومن المقرر أن يتم إقرار مشروع القانون بنهاية الشهر الجاري.

تأتي تلك الاحتجاجات بعد أسابيع من الضغوط المحلية والدولية المتنامية مما يعكس اتساع نطاق المعارضة لمشروع القانون إذ يقول كثيرون إنهم لا يثقون في النظام القضائي ولا الأجهزة الأمنية في الصين.

وبلغ عدد المشاركين في الاحتجاجات السابقة التي نظمت في مايو مئة ألف شخص.

وأبدى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ونظيراه البريطاني والألماني معارضتهم لمشروع القانون كما التقى 11 مبعوثا من الاتحاد الأوروبي بالرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام للاحتجاج رسميا على المشروع.

وكررت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت مخاوف بلادها من مشروع القانون المطروح.

وقالت "الولايات المتحدة تراقب عن كثب وتشعر بالقلق من التعديلات التي اقترحتها الحكومة على القانون... مواصلة التعدي على سياسة ’دولة واحدة ونظامين’ يعرض للخطر الوضع الخاص المستقر لهونج كونج منذ فترة طويلة في الشئون الدولية".

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