عرض ومناقشة فيلم"جحود قلب"بساقية الصاوي 12 يونيو الجاري

تستضيف ساقية عبد المنعم الصاوي في 12 يونيو الجاري الفيلم الروائي الطويل"جحود قلب"ويليه مناقشة للفيلم بحضور صناعه، وذلك ضمن برنامج السينما لشهر يونيو الذي تنظمه الساقية شهريا.



"جحود قلب"فيلم روائي طويل تدور فكرته في اطار اجتماعي درامي حول عقوق الوالدين، ويحث الفيلم من خلال احداثه على بر الوالدين كما يحمل رسالة اجتماعية هامة ومؤثرة للشباب عن قيمة الأم وفضلها.



الفيلم بطولة الفنان مجد القاسم الذي يخوض به أولى تجاربه في السينما، وتشاركه البطولة الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، وعبد السلام الدهشان، ومن تأليف أشرف حماد، وإخراج حاتم صلاح الدين، ومونتاج هبه مدكور.