القاهرة : السبت 08 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:42 م

رحمي بكير: ندرك حجم تضحيات الأجهزة الأمنية.. والأمور عادت لطبيعتها بشمال سيناء
06:21 م

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟
09:01 م

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد
06:49 م

محمد سعد: ابتعدت عن «الفزلكة» فى «محمد حسين»
06:22 م

صلاح الدين بصير: «أسود الأطلس» الأوفر حظًا لاقتناص «كان»
05:39 م

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل
08:25 م

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

07:44 م

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة
07:36 م

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور
03:23 م

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال
01:43 م

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين
01:43 م

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه
فن
السبت 08/يونيو/2019 - 02:37 م

عرض ومناقشة فيلم"جحود قلب"بساقية الصاوي 12 يونيو الجاري

عرض ومناقشة فيلمجحود
أ ش أ
dostor.org/2657383

تستضيف ساقية عبد المنعم الصاوي في 12 يونيو الجاري الفيلم الروائي الطويل"جحود قلب"ويليه مناقشة للفيلم بحضور صناعه، وذلك ضمن برنامج السينما لشهر يونيو الذي تنظمه الساقية شهريا.

"جحود قلب"فيلم روائي طويل تدور فكرته في اطار اجتماعي درامي حول عقوق الوالدين، ويحث الفيلم من خلال احداثه على بر الوالدين كما يحمل رسالة اجتماعية هامة ومؤثرة للشباب عن قيمة الأم وفضلها.

الفيلم بطولة الفنان مجد القاسم الذي يخوض به أولى تجاربه في السينما، وتشاركه البطولة الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، وعبد السلام الدهشان، ومن تأليف أشرف حماد، وإخراج حاتم صلاح الدين، ومونتاج هبه مدكور.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

محمد سعد: ابتعدت عن «الفزلكة» فى «محمد حسين»

منذ أقل من شهر

شريف دسوقى: شخصية عبدالمنجى بـ«لمس أكتاف» ستبقى فى ذاكرة المشاهدين (حوار)

منذ أقل من شهر

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)

منذ أقل من شهر

شجاعة آسر ياسين تفسد مقلب "رامز في الشلال"

منذ أقل من شهر

أحمد فهمى: كوميديا «الواد سيد الشحات» مختلفة و«هنا الزاهد مخليانى أمشى على العجين ملخبطوش»

منذ أقل من شهرين

شاهد.. الصور الأولى من مسلسل "بركة" لعمرو سعد

الآن

ريانا تتصدر قائمة "فوربس" لأغنى موسيقيات العالم

كتب لـ"سيد قطب" و"رفاعي سرور" ضمن أحراز متهمي "جبهة النصرة"

خلال 4 أيام.. "الداخلية" تثأر لشهداء "كمين العريش" وتعلن مقتل 31 إرهابيًا

الأهلي يصدر بيانا جديدا بشأن جدول الدوري

ads
الأكثر قراءة

"ممنوع اللمس".. إزاي صوّر محمد سامي المشاهد العاطفية بين السقا ومي عمر؟

خلال 4 أيام.. "الداخلية" تثأر لشهداء "كمين العريش" وتعلن مقتل 31 إرهابيًا

رسميًا.. 9 تعديلات جديدة يقرها «فيفا» فى قانون كرة القدم

أولى ضحايا الثانوية العامة.. وفاة طالبة بالشرقية بسبب التوتر

ألبومات الصور

أهالي طلاب الثانوية العامة أثناء الراحة

انتظار أهالى الطالبات أمام المدراس

توافد نجوم الفن على عزاء الفنان محمد نجم

ضحكة العيد

رياضة

شرط وحيد لعودة "نيمار" إلى برشلونة

اتفاق بين إسبانيا والبرتغال لاستضافة كأس العالم 2030

إقالة مدرب منتخب مونتينيجرو لعدم حضور مباراة كوسوفو

نجم الساعة

نائب شمال سيناء: «هيومن رايتس» تتجاهل قتل الأبرياء وترويع الآمنين على يد الإرهاب

الأكثر قراءة

"ممنوع اللمس".. إزاي صوّر محمد سامي المشاهد العاطفية بين السقا ومي عمر؟

خلال 4 أيام.. "الداخلية" تثأر لشهداء "كمين العريش" وتعلن مقتل 31 إرهابيًا

رسميًا.. 9 تعديلات جديدة يقرها «فيفا» فى قانون كرة القدم

أولى ضحايا الثانوية العامة.. وفاة طالبة بالشرقية بسبب التوتر

الرئيس نيوز

السيسى يلتقى رئيس أريتريا اليوم

بعد فرحة اللغة العربية.. طارق شوقي: الاثنين أول جولاتي على المدارس

السودان: المعارضة تتحدث عن انتشال أربعين جثة من النيل والحكومة ترد

بالأرقام..المالية تعلن عن الناتج الاقتصادى لقناة السويس الجديدة

تزامناً مع امتحانات الثانوية العامة: "مشرف طبي" في جميع العيادات المدرسية

كشكول

الهدوء يسيطر على أولياء الأمور عقب انتهاء امتحان اللغة العربية في الإسكندرية

حالة من الارتياح بين طالبات الثانوية العامة بعد انتهاء اليوم الأول بأسوان

بالصور.. طالبات "أم المؤمنين" يؤكدن المستوى المتوسط لامتحان العربي

إعلام الجامعة البريطانية تطلق أول ورشة تفاعلية لمكافحة الأخبار الكاذبة

محاضر غش لحيازة سماعات البلوتوث بالمنيرة الإعدادية

الأمصار

فتح: مصر توجه دعوة للفصائل الفلسطينية لعقد اجتماعات مصالحة بالقاهرة

«فيفا» يُقر 9 تعديلات جديدة على قانون كرة القدم

لتكريم الملكة إليزابيث.. هاري وماركل يحضران عرضا عسكريا

تصعيد جديد.. المجر تستجوب 300 شخص على خلفية غرق قارب سياحي

بوتين يهاجم الرئيس الأوكراني الجديد

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

رئيس جنوب أفريقيا يدعو مواطنيه إلى التعامل مع التغيرات المناخية بجدية

أطفال موزمبيق يتعرضون لأسوأ صنوف الاستغلال الجسدي جراء الجفاف والجوع

قصص الدردشة سبيل جديد لتعزيز القراءة في العصر الرقمي

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ زي الشمس

محمد العسيري

​ القصة الكاملة لأغنية «وحوي يا وحوي».. هدية المصريين لقاهرة الهكسوس

المزيد
الصحة

الصين: تيسير إجراءات الموافقة لأدوية علاج فيروس سي

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎