النجم الساحلي يهزم الملعب القابسي ويتأهل لنهائي كأس تونس لكرة القدم

تأهل النجم الساحلي إلى نهائي كأس تونس لكرة القدم بفوزه 2-1 على مستضيفه الملعب القابسي في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس في الدور قبل النهائي للبطولة.



وتقدم خالد الغرسلاوي للملعب القابسي في الدقيقة 19 لكن حازم حاج حسن أدرك التعادل سريعا للنجم الساحلي بعدها بدقيقتين.



وأحرز المهاجم داروين جونزاليس من فنزويلا الهدف الثاني للنجم الساحلي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ليصعد النجم الساحلي للمباراة النهائية لبطولة الكأس للمرة الثانية على التوالي.



وكان النجم الساحلي، الفائز باللقب 10 مرات من قبل، خسر 4-1 أمام الإفريقي في المباراة النهائية العام الماضي.



وسيواجه النجم الساحلي الفائز من لقاء الصفاقسي مع الترجي طرفي المباراة الثانية بالدور قبل النهائي.