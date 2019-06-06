الصين: التعاون هو الخيار الصحيح والوحيد لبكين وواشنطن

أكد سفير الصين لدى الولايات المتحدة تسوي تيان كاي، مجددا، أن التعاون بين بكين وواشنطن هو الخيار الصحيح والوحيد، وأن الجانبين يستفيدان من التعاون ويخسران من المواجهة.



وقال كاي - في كلمة خلال افتتاح منتدى أعمال الصين - كاليفورنيا للعام 2019 نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الخميس- إن العام الجاري يصادف الذكرى الأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والولايات المتحدة، وإن العلاقات الثنائية تطورت بفضل جهود ومساهمات امتدت لأجيال، مشيرا إلى أن "الصين حكومة وشعبا ستواصل العمل بجد لتعزيز العلاقات الصينية -الأمريكية على أساس التنسيق والتعاون والاستقرار".



وأضاف كاي أن المنتدى "يعكس تماما التطلعات القوية للحكومات المحلية والشركات والشعوب في البلدين لتحقيق تنمية سليمة للعلاقات بينهما"، وأن كاليفورنيا تربطها بالصين علاقات تعاون وثيقة في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة والتعليم، وتستفيد من العلاقات الاقتصادية والتجارية الصينية-الأمريكية.



يشار إلى أن ولاية كاليفورنيا الأمريكية تجذب أكبر عدد من الاستثمارات والسياح الصينيين، وكذلك أكبر عدد من الطلاب الأجانب من الصين.