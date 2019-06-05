الشاي بـ20 جنيه.. باعة كورنيش النيل يرفعون أسعار المشاريب على المحتفلين بالعيد

يحاول بعض الباعة الجائلين المتواجدين على كورنيش النيل بالتحرير، في أول أيام عيد الفطر المبارك، باستغلال زحام المواطنين لتحقيق مكاسب مادية كبيرة.



حيث يؤج الباعة الكراسي على الكورنيش بمقابل طلب المشاريب، وقد بلغ سعر كوب الشاي في هذا المكان 20 جنيها، وسعر المشروب الغازي 35 جنيها، ما جعل البعض في حالة اندهاش من الأسعار، فأغلب المتواجدين لم يسمعوا عن هذه الأسعار من قبل.



وقد قام بعض هؤلاء الباعة بسرقة التيار الكهربائي من أعمدة الإنارة بالشارع.