خارجية بريطانيا: حزب المحافظين يواجه خطر "الانقراض"

حذر وزير خارجية بريطانيا السابق، بوريس جونسون، من أن يواجه حزب المحافظين الحاكم خطر "الانقراض" إذا فشل في تنفيذ الخروج بالبلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست).



وقال جونسون، المرشح الأوفر حظا في السباق لقيادة حزب المحافظين ومن ثمّ رئاسة الحكومة - وفقا لما أوردته صحيفة (الصن) البريطانية - إن مجموعة "أمة واحدة" من أعضاء المحافظين المعتدلين في البرلمان كان عليها أن تدرك "عمق المشاكل التي نواجهها".



وتمثل مجموعة "أمة واحدة" جبهة معارضة داخل المحافظين ضد المرشحين لقيادة الحزب من مؤيدي الخروج (بريكست).



وأضاف جونسون: "مالم نتفق ونمضي قُدما على صعيد حلّ هذه المشاكل، فسوف نواجه عقابا لفترة طويلة جدا.. ثمة اختيار حقيقي بين تنفيذ بريكست أو انقراض هذا الحزب العظيم".



وأكد جونسون اعتزامه تعزيز الاستعدادات للخروج من الاتحاد بلا اتفاق من لحظة دخوله مكتب رئيس الوزراء، وأنه لن يدعُ إلى انتخابات عامة لحل مشكلة بريكست، كما أنه سيقف ضد إجراء استفتاء ثان "بكل ذرة من كيانه".



وقال جونسون: "إننا نواجه أزمة وجودية ولن يغفر لنا أحد إذا لم ننجز بريكست في 31 أكتوبر".