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الأربعاء 05/يونيو/2019 - 06:11 م

"أبو شقة" ناعيا شهداء العريش: الجماعة الإرهابية دأبت على نشر الدماء والإفساد في الأرض

المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد
إسلام نصير
dostor.org/2655051

أدان المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، العملية الإرهابية الخسيسة التي استهدفت كمينا أمنيا في مدينة العريش، قائلا أن المحاولات الإرهابية الجبانة لن تزيد الشعب المصري إلا قوة وإصرارا على دحر الإرهاب والإرهابيين.

أكد "أبو شقة" تقديره للتضحيات والبطولات التي يسطرها أبطال القوات المسلحة والشرطة في القضاء علي الإرهاب، وطالب جموع الشعب المصري بالوقوف صفا واحدا وبكل قوة خلف قواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية في تأدية واجبها لاستئصال كل عناصر الشر، وكشف العناصر المجرمة، والقضاء عليها.

وقال أبو شقة، إن الجماعة الإرهابية دأبت علي نشر الدماء والإفساد في الأرض، وعملت علي تحويل فرحة المصريين بعيد الفطر إلي حزن من وراء العملية الإرهابية التي ارتكبتها في العريش. وأشاد أبو شقة بيقظة أجهزة الأمن، والقيام بواجبهم في حماية أمن الوطن والمواطن وردع من تسول له نفه ترويع الشعب المصري، وقال أبو شقة إن دماء الشهداء الأبرار ستكون لعنة تحل علي الإرهابيين عقابها كبير في الدنيا والآخرة. ودعا أبو شقة الي ضرورة انزال العقاب الرادع المستحق بكل من تسول له نفسه تعريض أمن الوطن للخطر أو دعم قوي الإرهاب والشر.

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