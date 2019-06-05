شانغهاي تطلق "جواز الفن" للمتاحف والمعارض

تم إطلاق "جواز شانغهاي الفني" رسميًا، مما يسمح لمحبي الفن بجولة في أهم المعارض الثقافية والفنية في المدينة في غضون عام تقريبًا.



مع "جواز شانغهاي الفني" هذا، يحق للأشخاص زيارة 52 متحفًا و36 معرضًا فنيًا و13 مكانًا ترفيهيًا للوالدين وطفلهما في شانغهاي في الأشهر الـ 11 التالية حتى 30 أبريل 2020.



يمكن للناس الاستمتاع بـ "معرض جينغ ده تشن للسيراميك في منتصف القرن الخامس عشر" في متحف شانغهاي ومعرض أيقونة فن البوب الياباني يايوي كوساما في مركز فوشينغ للفنون بشانغهاي.



تم إطلاق جواز السفر الفني من قبل منظمة خاصة تسمى "أيونيي" وبدعم من جمعية شانغهاي للمتاحف.



تبلغ تكلفة كل جواز سفر 299 يوانا (حوالي 43 دولارًا أمريكيًا)، وتبلغ قيمة التذاكر داخله أكثر من 3500 يوان. ويعتبر جواز السفر فائدة ثقافية للزائرين.



وقال يان جيون يا مدير أيونيي "نرى طلبا متزايدا على الأنشطة الفنية بين السكان المحليين والسياح الدوليين".



وقال يان إن جواز السفر حصل على طلب مسبق بأكثر من 100 ألف نسخة في أقل من شهرين، والآن تخطط الشركة لإصدار آخر للسائحين الأجانب.



في السنوات الأخيرة، أصبحت شانغهاي، التي تملك 126 متحفًا و89 معرضًا فنيًا بحلول عام 2018، مركزًا للأنشطة الثقافية والفنية في آسيا.