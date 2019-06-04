سفير مصر بباريس ينقل تهنئة السيسى للجالية المصرية بمناسبة عيد الفطر

نقل السفير إيهاب بدوي، سفير جمهورية مصر العربية في باريس ومندوبها الدائم باليونسكو، تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أبناء الجالية المصرية في فرنسا بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.



وجاء في برقية التهنئة: "الإخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج.. بكل سعادة وسرور، أبعث إليكم بأرق التهاني وأخلص الدعوات القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.. وأتوجه إلى المولى- عز وجل- أن يُعيد هذه المناسبة المباركة عليكم بالخير واليُمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من الرقي والازدهار..عيد سعيد.. وكل عام وأنتم بخير".



من جهته، تقدم السفير إيهاب بدوي بأصدق التهاني للمصريين في فرنسا بمناسبة حلول عيد الفطر، متمنيًا أن يعيده الله على الجالية وعلى مصر بالخير والتقدم والرخاء.