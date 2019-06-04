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الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 01:29 م

لاتفيا تضيف تهمة غسل الأموال لعضو المركزي الأوروبي ريمسيفيكس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2653863

أضاف ممثلو الادعاء في لاتفيا اتهامات أخرى لإيلمارس ريمسيفيكس عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي لتشمل غسل أموال رشوة بقيمة 250 ألف يورو (280 ألف دولار) يواجه بالفعل تهما بتقاضيها من بنك تجاري تم إغلاقه لاحقا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء، عن المتحدثة لورا ماجيفسكا القول إن المدعي المسؤول عن القضية فيوريكا جيرجينا اتخذ القرار في 24 مايو.

وكان تم توقيف ريمسيفيكس لفترة وجيزة في فبراير من العام الماضي قبل أن يتم توجيه اتهامات له لاحقا. وكان نفى جميع الاتهامات الموجهة إليه وعاد إلى منصبه محافظا للبنك المركزي اللاتفي بناء على قرار من محكمة العدل الأوروبية ولم يتم بعد إحالة قضيته إلى المحكمة.

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