النفط الليبية تؤكد استمرار محاولات بيع النفط بصورة "غير شرعية"

أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مصطفى صنع الله، استمرار محاولات بيع النفط بصورة "غير مشروعة".



وأوضح صنع الله، في بيان نشر عبر الموقع الرسمي للمؤسسة على الانترنت، أن "المحاولات التي تنفذها منذ سنوات المؤسسة الموازية لبيع النفط بصورة غير مشروعة وبنفس طريقة القرصنة ما تزال مستمرة (..)، نراقب جيدا كل محاولات غير شرعية وبالأدلة وتزود بها لجنة الخبراء بمجلس الأمن، للتصدي لأي خطوة تسعى لبيع النفط خارج قنواته الرسمية".



وأضاف "هناك نواب في البرلمان نعرفهم بالاسم، متورطون في عملية السعي لبيع النفط بصورة غير شرعية من أجل مكاسب أو ثراء شخصي فقط".



ولا تعترف شركات النفط الأجنبية بالمؤسسة الوطنية للنفط المنبثقة عن الحكومة المؤقتة التابعة للبرلمان الليبي شرق البلاد، ويقتصر اعترافها بالمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.



وأشار رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط إلى أن الإنتاج اليومي مستمر لكن بصورة هشة، حيث يتوقع فقدان 95 % من قيمة الإنتاج في أي لحظة، نظرا للتعديات والحرب في طرابلس وإمكانية امتدادها لتطال المصالح النفطية في حال استمرارها لفترة طويلة.



وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، قد أعربت عن قلقها البالغ إزاء حالة انعدام سيادة القانون في ليبيا، الناجمة عن الصراع المستمر، إضافة إلى تأثيرها على عمليات قطاع النفط.



واستقر إنتاج ليبيا من النفط 1.1 مليون برميل يوميا منذ قرابة العام، وهناك خطط تسعى إلى رفعه إلى 1.6 مليون برميل التي كانت تنتجها قبل العام 2011.