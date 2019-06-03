كأس تونس لكرة القدم: النجم الساحلي يهزم الأفريقي ويترشح للدور نصف النهائي

تأهل النجم الساحلي اليوم إلى نصف نهائي كأس تونس لكرة القدم بعد فوزه بهدف على النادي الأفريقي في مباراة ربع النهائي التي أقيمت على الملعب الأولمبي بسوسة.



هدف اللقاء الوحيد سجله إيهاب المساكني في الدقيقة 15، علمًا بأن المثناني أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 61.



من جهة أخرى، ضمن الترجي الرياضي التونسي اليوم الحصول على لقب بطولة موسم 2018 – 2019 لكرة القدم، وذلك إثر انتصاره على شبيبة القيروان 4-0 ورفع رصيده الى 56 نقطة بعد 25 جولة متقدما عن الوصيف النجم الساحلي بـ 7 نقاط.



وجاءت أهداف الترجي عن طريق آدم الرجايبي في الدقيقة 35 وهيثم الجويني في الدقيقة 65 وسعد بقير في مناسبتين الدقيقة 72 و86.